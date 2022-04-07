匈牙利稱若俄羅斯要求　將同意以盧布結算俄天然氣

匈牙利外交部長西亞爾托4月6日表示，匈牙利正在研究為所購俄羅斯天然氣付款的辦法，這不關歐盟的事。



據中國媒體財聯社4月7日報道，歐盟一直在尋求統一戰線，反對莫斯科方面的盧布結算令，此舉標誌着歐盟內部出現了分裂。

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）在新聞發布會上也表示：「如果俄羅斯要求這樣做的話，匈牙利將用盧布支付其天然氣。」他表示，匈牙利方面也不會支持擴大對俄羅斯石油、天然氣的制裁。

西亞爾托稍早表示：「我們需要在5月底前完成第一次付款。存在技術上的解決辦法，讓我們為已經使用的天然氣埋單，我們正在研究這一辦法的技術細節。」

西亞爾托表示，購氣合同為匈牙利國有企業MVM下屬企業和俄羅斯天然氣工業股份公司下屬企業所簽訂，歐盟與合同履行事宜「不相干」。

他稱，「至於歐盟委員會想讓俄羅斯天然氣進口國發出共同回應，我們不認為有這個必要……其他人如何修改他們的合同，那不關我們的事，就像其他人也無權干涉我們如何調整我們的合同。」

匈牙利執政聯盟在4月3日舉行的國會選舉中獲得壓倒性勝利，意味着總理歐爾班贏得連續第四個總理任期。歐爾班執政期間尋求與俄羅斯保持密切的經貿關係，他在此次選舉期間承諾將確保匈牙利居民獲得充足的天然氣供應。

歐盟其他國家方面，斯洛伐克表示將與歐盟採取一致行動，不過拉脱維亞天然氣公司發表聲明稱，不排除以盧布購買俄羅斯天然氣的可能性。波蘭天然氣公司PGNiG堅稱，其與俄羅斯天然氣工業股份公司的合同將於今年年底到期，對雙方都有約束力，不會接受用盧布支付。

奧地利天然氣公司OMV表示，已經與俄羅斯天然氣工業股份公司就以盧布支付天然氣價格進行初步接觸，但奧地利政府表示，除了歐元或美元之外，沒有其他貨幣支付的基礎。