烏克蘭｜企業裁員、物價上升、經濟萎縮　制裁對俄羅斯造成的影響

烏克蘭戰事持續，西方對俄羅斯實施嚴厲制裁一個月，對俄羅斯的影響是明顯的。不論是從經濟、企業及人民生活上都造成了影響，而隨着戰爭的時間愈長，制裁加劇下這些情況可能持續惡化。



盧布匯價持續不穩，在戰爭開時後暴跌後回升，俄羅斯極力透過方法支持避免盧布貶值。但隨着時間持續，制裁帶來的影響已開始影響該國。國際金融協會（IIF）報告表示，當前的危機將抹去俄羅斯15年的經濟發展。

IIF估計俄羅斯的國內生產總值在2022年將萎縮15%，明年將萎縮3%。高盛預測俄羅斯年將萎縮的數字較少只有10%，但仍然顯著。

IIF副首席經濟學家里巴科娃（Elina Ribakova）表示，這是自俄羅斯在上世紀90年代以來最大的衰退，對其經濟帶來前所未有的衝擊。

圖為3月2日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯聯邦儲蓄銀行Sberbank的分店。（AP）

製造業指數跌至50以下

重型設備和汽車製造商正關閉在俄羅斯的業務，俄羅斯3月份的製造業出產錄得新冠疫情以來最大的跌幅。俄羅斯的標準普爾全球採購經理指數（PMI）已跌至44.1，低於50顯示正在收縮。

標準普爾指出，俄羅斯企業在國外客戶訂單減少下繼續裁員，就業人數以近兩年來最快的速度下降。雷蒙詹姆斯金融公司（Raymond James）分析指出，根據官方數字自戰爭開始以來有9.5萬名員工被解僱，而在剛開始的4個星期內有6萬名員工被解僱，隨着戰爭持續和西方制裁增加，數字正急劇上升。

超市貨架被清空

制裁亦影響到國民生活，貨物供應不穩，超市的貨架被清空。俄羅斯《工商日報》（Kommersant）報導，人們在戰爭開始約兩週後開始恐慌性地購買庶糖，導致貨架被掃光，商店實行限購。俄羅斯政府發布聲明，呼籲民眾停止搶購，說明供貨穩定。路透社報導，俄羅斯已經禁止出口庶糖、小麥、黑麥、大麥和玉米，以保護國內糧食供應。

The Russian government today had this message for the public regarding sugar and buckwheat: “Don’t panic buy. There’s enough for everyone.” Not in this Moscow supermarket. pic.twitter.com/U8evl1qcZn — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) March 21, 2022

通脹加劇亦成為了危機，雷蒙詹姆斯估計俄羅斯2022年將錄得通脹20%，是2021年的兩倍半。據英國《每日郵報》報道，一些大型電子商品和汽車價格上漲得更快，從1月到3月，一台新電視機的價格急升了兩倍。

部分較有錢的人選擇大肆購買，如Insider引述莫斯科的一名股票員指出，他為家人買了iPhone 13、三星平板電腦和新輪胎，因為寧願現在買這些東西，也不要眼睜睜地看著它們變得一文不值。

但儘管如此IIF指出，隨著消費者支出的下降，制裁對俄羅斯的影響已經顯現。

圖為2020年4月，位於西班牙巴塞隆拿的Enagas的煉氣廠，是歐洲最大的天然氣加工廠。（AP）

化石燃料難找到買家

俄羅斯化石燃料出口同樣正受到影響，歐盟4月5日宣布禁止進口俄羅斯煤炭，一些歐洲國家亦呼籲禁止俄羅斯石油和天然氣。IIF指出全面禁運將使俄羅斯損失2,500億至3,000億美元的出口收入，而自3個月美國和英國的禁令之後，俄羅斯石油難以找到買家。

據IIF的報道寫道，石油商非常不願意購買俄羅斯石油，即使是大幅折扣價（比布倫特原油低35美元1桶）也會找不到買家。