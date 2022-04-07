烏克蘭｜美國從世界各地網絡移除惡意軟件　防俄羅斯網絡攻擊

美國4月6日指，政府最近數週已秘密從世界各地的電腦網絡中移除惡意軟件，以預防俄羅斯發動網絡攻擊，以及向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）傳達訊息。



《紐約時報》6日稱，美國司法部長加蘭（Merrick Garland）公開美方的行動。

俄羅斯利用惡意軟件來建立殭屍網絡（Botnet），它們由已被惡意軟件入侵的私人電腦組成，並由俄羅斯情報總局（GRU）控制。報道稱，但美方不確定俄方準備利用惡意軟件和殭屍網絡來採取什麼行動，它們的功能包括監視以及發動具破壞力的攻擊。

報道引述一名美國官員指，華府不想等待發現俄方發動網攻。美國司法部和聯邦調查局（FBI）在取得美國的秘密法庭命令後，在世界各地政府的幫助下，斷開殭屍網絡和俄羅斯情報總局之間的連接。法庭命令批准FBI進入國內企業的網絡並刪除惡意軟件，有時這些企業並不知情。

美國因應俄羅斯入侵烏克蘭，對俄實施新制裁措施。報道提及，美國官員已警告，俄羅斯或將嘗試攻擊美國的關鍵基礎設施，以回應美國的制裁。