暴雨襲澳洲悉尼市中心水浸　降雨量達近1個月總和

澳洲東海岸4月7日下暴雨，一夜之間，悉尼（Sydney）降雨量錄得近一個月的水平。洪水淹沒市內道路，地方政府疏散民眾並警告今天會有更多降雨。



根據《悉尼先驅晨報》，悉尼一間養老院被迫疏散，另外西北部有一名男子遭洪水沖走，其後救援人員把他救起。

#NSWRFS crews are assisting the @NSWSES with sandbagging shops and homes around the Picton CBD. The Stonequarry Creek is rising and the SES is advising people in the area to prepare to evacuate. pic.twitter.com/iISbGA0glR — NSW RFS (@NSWRFS) April 7, 2022

澳洲特別廣播服務公司（SBS）稱，新南威爾士州（New South Wales）多地下暴雨，悉尼部分地區數小時降雨量超過100毫米。

截至7日早上9時，悉尼其中一個氣象站今年已錄得1,226.8毫米降雨，超出每年平均降雨量的1,213.4毫米。