暴雨襲澳洲悉尼市中心水浸　降雨量達近1個月總和

撰文：洪怡霖
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澳洲東海岸4月7日下暴雨，一夜之間，悉尼（Sydney）降雨量錄得近一個月的水平。洪水淹沒市內道路，地方政府疏散民眾並警告今天會有更多降雨。

根據《悉尼先驅晨報》，悉尼一間養老院被迫疏散，另外西北部有一名男子遭洪水沖走，其後救援人員把他救起。

澳洲特別廣播服務公司（SBS）稱，新南威爾士州（New South Wales）多地下暴雨，悉尼部分地區數小時降雨量超過100毫米。

澳洲東岸暴雨引發嚴重水浸　政府疏散15地區居民澳洲新南威爾斯省山火燒210日後終遭暴雨淋熄　但出現水災危機澳洲暴雨雖助撲滅部分山火　政府嚴防洪水與山泥傾瀉澳洲部份地區因降雨山洪暴發　全國山火仍未熄滅

截至7日早上9時，悉尼其中一個氣象站今年已錄得1,226.8毫米降雨，超出每年平均降雨量的1,213.4毫米。

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