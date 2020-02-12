澳洲新南威爾斯省山火燒210日後終遭暴雨淋熄　但出現水災危機

澳洲新南威爾斯省（New South Wales）的山火自2019年7月開始焚燒，燃燒210日後，當局終於宣告這場大火在2月12日遭暴雨撲熄。但在這個好消息的背後，連日暴雨也帶來水災危機，數以百計民眾需要疏散。

澳洲山火：連日暴雨淋熄山火，但同時為新南威爾斯省帶來水災。圖為2月7日新南威爾士一條被水淹沒的街道（Reuters）

澳洲廣播公司（ABC）報道，這場大火始於2019年7月18日的新南威爾斯省（New South Wales），大火焚燒210日、火場面積858公頃。

這場大火給消防員帶來許多挑戰，但大家終於能鬆一口氣。鄉郊消防局（ Rural Fire Service）官員羅伯（Stuart Robb）形容，大家都如釋重負：「今天我們完成了最後的檢查，我們很高興看到大火已經熄滅。」

連日暴雨在協助撲滅大火的同時，亦為新南威爾斯省首府悉尼等地帶來水浸等問題，數以百計民眾須疏散。澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）預料新南威爾斯省首府悉尼未來數天持續下大雨。

新南威爾斯省緊急情況局（State Emergency Service）2月7日收到1600個求助電話，並派員在中央海岸地區的洪水中救出13人。