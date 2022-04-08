俄烏和談｜拉夫羅夫指責烏克蘭反悔　稱基輔受美國控制

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指責烏克蘭談判人員對於此前已達成的重要條款出爾反爾，稱基輔真實意圖就是拖延，並表示這體現了基輔被華盛頓控制的事實。



據美國有線新聞網絡（CNN）4月7日報道，俄羅斯外長拉夫羅夫稱，烏克蘭談判代表4月6日提交的一份協議草案「顯示出偏離了土耳其伊斯坦堡會議上確定的最重要條款」。

拉夫羅夫補充稱，烏克蘭的新協議草案不包括基輔早先提出的將克里米亞和塞瓦斯托波爾（Sevastopol）排除在烏克蘭要求的未來安全保障之外的提議。

報道稱，拉夫羅夫指出，烏克蘭人建議，「克里米亞和頓巴斯的問題應該被帶到俄羅斯和烏克蘭總統的會議上」，這一建議被俄羅斯認為是「不可接受的」，因為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）多次表示，這樣的會議只有在停止敵對行動後才可能。

拉夫羅夫說：「在下一階段，烏克蘭方面肯定會要求撤軍，並會提出新的先決條件。」

拉夫羅夫還指出，烏克蘭方面同時改變了對另外一項規定的立場，即莫斯科可以反對今後在烏克蘭領土上進行任何涉及外國軍隊的軍事演習。

拉夫羅夫表示，推翻俄烏雙方在談判中已達成的協議，這顯示了基輔的真實意圖，它的路線就是拖延，甚至使談判失敗，拒絕已達成的協議。

「我們認為這體現了基輔政權被華盛頓及其盟友控制的事實，他們正在推動澤連斯基繼續採取敵對行動」，拉夫羅夫補充道。

拉夫羅夫表示，俄羅斯代表團將繼續談判進程，宣傳其協議草案。他說，該草案「清楚而完整地闡述了所有關鍵立場和要求」。

拉夫羅夫沒有透露有關該協議草案的細節。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）此前曾表示，公開細節會對談判進程造成不利影響。

俄方一直表示，俄烏談判進展困難的原因是烏方受美方控制，缺乏自主性。但美國一直表示沒有參與談判進程，也沒有向烏克蘭施壓要求其接受或拒絕具體讓步。