巴基斯坦總理9日將面對不信任動議　稱會為國家戰鬥到最後

巴基斯坦最高法院4月7日裁定恢復國民議會，總理伊姆蘭汗（Imran Khan）9日將面對不信任動議。伊姆蘭汗7日在Twitter表示，他將繼續為國家戰鬥到最後。



伊姆蘭汗本來宣告解散國民議會，提早舉行大選，被指是為阻止國會表決對他的不信任動議，如今最高法院裁定做法違憲。法院下令國會在9日復會，處理對伊姆蘭汗的不信任動議。

伊姆蘭汗曾是板球運動員。他7日在Twitter上用板球術語寫道：「我給我國傳達的訊息是，我一直以來都在為巴基斯坦而戰，並將繼續為國家戰鬥，直到最後一球為止。」

他稱他已召集內閣成員8日召開會議，同日他所屬的黨派也會開會。他之後會在8日晚向全國發表講話。