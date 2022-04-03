巴基斯坦國會否決不信任動議 伊姆蘭汗要求提前大選
撰文：洪怡霖
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巴基斯坦國會4月3日否決總理伊姆蘭汗（Imran Khan）不信任動議。
執政的巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf，PTI）成員、國民議會（即下議院）副議長蘇里（Qasim Suri）駁回針對伊姆蘭汗的不信任動議，稱這違反憲法。伊姆蘭汗其後稱，自己已建議總統阿爾維（Arif Alvi）解散國民議會並呼籲舉行新一屆選舉。
巴基斯坦人民黨（Pakistan People’s Party）主席扎爾達里（Bilawal Bhutto Zardari）要求立即對不信任動議進行表決，稱他們會向最高法院提出反對副議長的命令。
“I have already sent my advise to President to dissolve Assemblies”-@ImranKhanPTI #PrimeMinisterImranKhan pic.twitter.com/lctulMOg06— PTI (@PTIofficial) April 3, 2022
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扎爾達里說：「除非就不信任動議進行表決，否則我們已決定在國民議會中靜坐。」