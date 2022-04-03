巴基斯坦國會否決不信任動議　伊姆蘭汗要求提前大選

巴基斯坦國會4月3日否決總理伊姆蘭汗（Imran Khan）不信任動議。



執政的巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf，PTI）成員、國民議會（即下議院）副議長蘇里（Qasim Suri）駁回針對伊姆蘭汗的不信任動議，稱這違反憲法。伊姆蘭汗其後稱，自己已建議總統阿爾維（Arif Alvi）解散國民議會並呼籲舉行新一屆選舉。

巴基斯坦正義運動黨4月3日在Twitter發布總理伊姆蘭汗講話的影片截圖。（Twitter@PTIofficial）

巴基斯坦人民黨（Pakistan People’s Party）主席扎爾達里（Bilawal Bhutto Zardari）要求立即對不信任動議進行表決，稱他們會向最高法院提出反對副議長的命令。

扎爾達里說：「除非就不信任動議進行表決，否則我們已決定在國民議會中靜坐。」