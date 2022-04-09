烏克蘭・持續更新｜拜登簽法案取消美俄正常貿易關係　禁俄油進口

俄烏戰事在4月9日踏入第45日。據聯合國統計，截至4月7日午夜，烏克蘭已有1,626名平民死亡、2,267人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・兩枚導彈擊中烏東城市克拉馬托爾斯克的火車站，烏克蘭官員指死亡人數升至50人。俄烏互相指控是對方所為。

・歐盟與英國分別加強對俄羅斯制裁，包括制裁俄總統普京的兩名成年女兒。

・聯合國大會以93票贊成、24票反對、58票棄權，通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的會籍，俄羅斯其後宣布該國已完全退出。

4月9日最新消息

0906 俄羅斯國家統計局4月8日稱，國家3月份的通脹率較去年同期增16.7%，這是自2015年以來的最高水平。

法媒稱，當局數據顯示，國內3月份物價比上個月上升7.5%。

俄羅斯央行設定的通脹目標為4%，但因西方國家制裁，最新的通脹率比目標高出逾4倍。

0846 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）8日在社交媒體上表示，歐盟駐烏克蘭使團負責人目前已回到基輔，正在就重新恢復使團運營開展籌備工作。

在俄烏衝突爆發後不久，歐盟駐烏克蘭外交使團即從基輔遷到了波蘭城市熱舒夫（Rzeszow）。

0844 白羅斯國家法律門戶網站8日發布的政府決議顯示，政府當天制定出一份不友好國家名單，被列入不友好國家名單的有歐盟27個成員國、美國、英國、澳洲、加拿大、列支敦士登、挪威、新西蘭、阿爾巴尼亞、冰島、北馬其頓、黑山以及瑞士，共計39個國家。白羅斯通訊社8日報道稱，這份名單比俄羅斯類似名單中的國家和地區少了9個。

根據白羅斯政府法令，這些國家「對白法人實體和個人採取了不友好的行動」。白羅斯將與部份不友好國家用白羅斯盧布結算，還可以凍結這些國家在其境內的投資項目，暫停它們的融資，並且不允許這些國家以外幣形式償還公共債務等。

0842 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）當地時間8日稱表示，儘管「布查事件」影響了烏俄談判氛圍，但雙方的外交、軍事、法律等工作組目前仍在通過線上方式進行磋商。兩國代表正努力討論制訂有關烏克蘭安全保障問題的文本，以儘快結束戰爭。

0834 土耳其、英國和意大利三國國防部長4月8日呼籲俄烏雙方儘快停火，防止人道主義局勢進一步惡化。

三國防長在土耳其伊斯坦布爾舉行會晤後，共同出席新聞發佈會。土耳其國防部長阿卡爾表示，三方一致呼籲俄烏雙方儘快停火，以防止人員傷亡和人道主義局勢繼續惡化。實現停火是在該地區重建和平與安全，進而確保穩定的前提，也將為外交努力鋪平道路。

0830 俄羅斯國防部當地時間8日發布公告表示，原定當天同烏克蘭方面進行的被俘人員交換再次失敗。

公告指出，俄烏雙方在4月5日達成各自交換251名被俘人員的協議，但最後僅達成交換38名人員的名單，且最終因烏克蘭方面沒有做出任何解釋的拒絕而沒有進行交換。

0744 俄羅斯聯邦安全會議副主席、前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在社交平台批評國際社會的制裁違法，重申沒有人可以懷疑俄羅斯根據國際法律捍衛自身的權利，強調制裁不會動搖俄羅斯的根基。

0739 兩名歐洲官員向美國有線新聞網絡（CNN）表示，俄羅斯希望在5月9日二戰勝利紀念日當天取得烏克蘭戰事的部分勝利，但這亦令俄軍受壓而犯錯。其中一名官員更估計，俄軍可能因此犯下更多暴行。

0733 聯合國轄下的國際勞工組織（International Labour Organization）及國際海事組織（International Maritime Organization）指出，俄羅斯出兵烏克蘭至今有超過100艘商船被困馬里烏波爾及亞速海（Sea of Azov）等地，警告這些船隻可能成為轟炸目標，而且不少船隻面臨糧食、燃料、食水等物資不足情況，導致船員健康和狀態帶來風險。

0720 澤連斯基在Facebook發表每日講話，稱克拉馬托爾斯克火車站遇襲是俄羅斯另外一宗戰爭罪行，指正如布查鎮平民遭屠殺一樣，烏克蘭將來會在審訊向俄羅斯追究責任。另外他亦感謝馮德萊恩及博雷利支持和協助成立聯合調查團隊，就俄軍的罪行找出真相。

0700 法國10日舉行總統大選首輪投票，極右政黨國民聯盟（National Rally，RN）候選人馬林勒龐（Marine Le Pen）稱支持對俄羅斯寡頭的制裁，但反對封殺俄羅斯的能源及原材料，指法國及全世界的經濟會受到嚴重影響。她亦提到，法國需要阻止俄羅斯與中國友好，否則會導致法國帶來煩惱。

0650 烏克蘭官員表示，克拉馬托爾斯克火車站的死亡人數升至最少52人。

0640 英國政府指，截至8日，當局已經向4.1萬名烏克蘭人批出難民簽證。

0621 烏克蘭首都基輔附近市郊城市馬卡里夫（Makariv）市長托卡里（Vadym Tokar）表示，當局在市內發現132具平民遺體，指他們都是遭俄軍處決。他指出俄軍差不多破壞當地所有基建，住宅、醫院及幼稚園無一倖免。

0544 當地時間4月8日，美國總統拜登正式簽署了終止與俄羅斯和白俄羅斯正常貿易關係的法案。白宮在當天下午的一份新聞稿中宣布，拜登還簽署一項禁止進口俄羅斯石油的法案。

0535 美國總統拜登（Joe Biden）在Twitter留言，形容克拉馬托爾斯克火車站遇襲是俄羅斯另一宗可怕暴行。他重申華府會與盟友支持調查事件，並表示美國與繼續向烏克蘭提供武器，抵抗俄羅斯攻勢。

美國國防部官員則提到，俄軍使用OTR-21托奇卡（北約稱為SS-21「聖甲蟲」 ，Scarab）短程彈道飛彈攻擊克拉馬托爾斯克火車站，但未知是否用到集束彈。

0530 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）稱當地有6665人透過人道走廊撤離，比昨天的4676人明顯增加。

0435 美國國防部高層官員表示，有迹象顯示俄羅斯開始動員預備軍人，並可能招聘6萬名軍人，但未知是否獲得足夠人數、以及他們部署的地點。

0430 俄羅斯央行宣布，在今年3月9日之前已經開立外幣賬戶或存款的公民，如果還沒有使用完提取現金的額度，可以從4月11日起領取美元及歐元現金，但總提款限額仍為1萬美元或等值的歐元的規定將維持最少至9月9日，而在此期間個人從其外幣賬戶中提取盧布資金依然不受限制。

當局同時表示，俄羅斯境內銀行將從4月18日起恢復向個人出售外幣現金的業務，但是銀行只可出售自今年4月9日以後通過櫃台收到的外幣現金。

0425 聯合國糧食及農業組織（FAO）指3月份的食品價格指數為159.3，比2月上升12.5%，處於1990年開始追蹤國際食品價格以來的新高。該組織表示，糧食價格急升，主要原因是俄羅斯入侵烏克蘭，推高小麥及穀物價格。

0405 英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布再向烏克蘭提供總值1億英鎊的軍事援助，包括防空及反坦克導彈、頭盔、夜視鏡、防彈衣及非致命武器等。

0239 烏克蘭總參謀部指，俄軍已經從北部蘇梅（Sumy）地區完全撤回俄羅斯，但同時提隨俄軍繼續在南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）及東部頓涅茨克（Donetsk）集結，並向盧甘斯克（Luhansk）地區發動攻勢。

0223 烏克蘭南部馬里烏波爾（Mariupol）市長博伊琴科（Vadym Boychenko）接受英國天空新聞（Sky News）訪問，回應克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）昨日的言論，指該市不是像佩斯科夫所言被解放，而是因為拒絕服從俄羅斯所導致的懲罰。

0141 俄羅斯宣布驅逐2名保加利亞大使館人員，索非亞方面日前召回駐俄羅斯大使，就俄羅斯駐保加利亞大使的無禮言論徵詢意見。

0130 德甲球會多蒙特（Borussia Dortmund）宣布，計劃在4月26日與烏克蘭球會基輔戴拿模（Dynamo Kiev）舉行慈善友誼賽，並將門票收入捐給人道組織，直接援助有需要的烏克蘭民眾。

0129 歐盟委員會主席馮德萊恩表示，她向烏克蘭總統澤連斯基承諾加快該國加入歐盟的申請，澤連斯基稱會在一週內回覆有關問題。

0116 俄羅斯司法部宣布，撤銷國際特赦組織（Amnesty International）、人權觀察（Human Rights Watch）、卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）等15個外國非牟利組織在當地的註冊，指它們違反俄羅斯的法律。

0107 法國傳媒報道，奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）正前往烏克蘭訪問。

0052 烏克蘭政府宣布，南部敖德薩（Odesa）在當地時間8日晚上9時至10日早上6時進入宵禁狀態，禁止民眾外出或在公眾地方聚集。當局指俄軍在區內發動導彈攻擊，因此有需要實施宵禁，保障大家安全。

0046 英國傳媒報道，一名西方國家官員證實，烏克蘭北部已經沒有俄軍的蹤跡，指俄軍倉卒撤出當地時，放棄大量坦克、軍車和武器，反映俄羅斯士兵可能無心戀戰，形容普京的軍事行動是「災難」。

0013 美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，斯洛伐克（Slovakia）同意向烏克蘭捐贈S-300防空系統，華府因此決定向斯洛伐克提供一套愛國者（Patriot）導彈系統，預計在未來數天運抵當地。

0008 英國首相約翰遜（Boris Johnson）與到訪的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）會面後舉行聯合記者會，約翰遜指克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）火車站遇襲事件是針對平民的戰爭罪行，俄軍需要為事件負責。

朔爾茨認為俄羅斯總統普京需要為這些戰爭罪行負責，同時再次呼籲莫斯科同意停火和撤出軍隊，即時結束戰爭。

0000 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）到基輔附近的布查鎮（Bucha）視察，指當地發生的情況令人難以想像，大家都目睹俄軍殘酷的一面。

據聯合國統計，截至4月7日午夜，烏克蘭已升至有1,626名平民死亡、2,267人受傷。

圖為4月7日，在烏克蘭布查一個亂葬岡中掘回出來的多具遺體。（AP）

回顧4月8日時局：