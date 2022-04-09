烏克蘭馬卡里夫鎮長指控俄軍槍殺132人　民眾陳屍街頭與亂葬崗

烏克蘭首都基輔附近小鎮馬卡里夫（Makariv）鎮長托卡里（Vadym Tokar）稱當局在鎮內發現132具平民遺體，指他們都是遭俄軍處決。他指出俄軍差不多破壞當地所有基建，民居、醫院及幼稚園無一倖免。



烏克蘭國家通訊社網站ukrinform.net於4月9日引述托卡里在一個電視馬拉松聲稱：「我們看到他們（俄軍）在已解放地區的暴行。截至昨天，我們發現132名被俄羅斯「獸人」開槍擊斃的平民，我不能說他們（俄軍）是人。」

⚡️ Mayor: Russian troops shot 132 civilians in Makariv.



Makariv Head Vadym Tokar added that 40% of the town was destroyed by shelling. Makariv, a town of 10,000 people 50 kilometers west of Kyiv, was liberated by Ukrainian Armed Forces on March 22.



📸: @AnnaMyroniuk pic.twitter.com/XqvjrotrqM — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 8, 2022

托卡里稱俄軍對民居、醫院和幼稚園炮擊，摧毀馬卡里夫幾乎所有民用基礎設施，當地約40%地區被毀。

他稱：「我們過去逾一個月來沒有電燈、沒有燃氣、沒有暖氣以及通訊中斷。通訊也不過是早幾天才恢復」。

根據托卡里的說法，這個市級鎮本約1.5萬人居住，但在戰事爆後，僅不足1,000人仍待在這裏。

俄軍4月初撤出基輔一帶後，外圍小鎮如伊爾平（Irpin）及布查（Bucha）等被發現有為數不少的平民遺體、埋葬多人的亂葬崗，亦有被陳屍街頭者雙手遭反綁以及後腦勺中槍等情況。烏克蘭指控俄軍屠殺平民，但俄羅斯否認在佔領該區期間行使暴力，或以平民為攻擊目標。