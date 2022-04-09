烏克蘭・持續更新｜英國首相約翰遜突訪烏克蘭晤澤連斯基

俄烏戰事在4月9日踏入第45日。據聯合國統計，截至4月7日午夜，烏克蘭已有1,626名平民死亡、2,267人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）願意讓中國、印度及土耳其等成為烏克蘭安全擔保國。

・8日兩枚導彈擊中烏東城市克拉馬托爾斯克的火車站，烏克蘭官員稱死亡人數增至50人。俄國防部4月8日再發聲明，稱是烏克蘭武裝部隊使用圓點-U戰術導彈襲擊。

・俄軍在撤出烏克蘭北部後，加強在烏東的攻勢。烏克蘭政府呼籲身在盧甘斯克（Luhansk）的民眾立即逃走。

・烏克蘭國防情報首長稱，俄軍在邊界重新集結，以及計劃向哈爾科夫進發，這可能意味着會對烏東大舉進攻。

・俄羅斯已重組在烏東及烏南的力量，現在負責調度的是曾在敘利亞有豐富作戰經驗、曾為的俄羅斯南部軍區指揮官的德沃尔尼科夫（Alexander Dvornikov）。

4月9日最新消息

2334 英國天空新聞稱，在俄軍未能拿下基輔後，曾任俄羅斯南部軍區指揮官的德沃尔尼科夫被指派統領有關俄軍在烏戰事。

英國前駐俄大使萊恩爵士（Sir Roderic Lyne）較早時接受天空新聞訪問，言談間看來他已確認有關報道。

他稱這就是為何什麼俄軍將在南部及東部的軍力重新集結，「他們委任一名在敘利亞聲明頗為狼藉的新將軍，以嘗試在頓涅茨克取得一些土地，這樣普京（俄羅斯總統）可稱之為取得勝利。」

2308 英國首相約翰遜突訪烏克蘭，與烏克蘭總統澤連斯基會面，討論對烏提供更多財務及軍事支援。

英國首相辦公室稱，約翰遜與澤連斯基會面，為展示出英國與烏克蘭人團結一起。

辦公室發言人稱，他們將討論英國對烏長期支援，以及首相會着手制定一個新的財政及軍事援助方案。

2251 烏克蘭總統澤連斯基稱俄軍在基輔附近博羅江卡鎮（Borodyanka）犯下的暴行，比在布查鎮（Bucha）的更嚴重。

2250 俄軍在撤出烏克蘭北部後，加強在烏東的攻勢。烏克蘭政府呼籲身在盧甘斯克（Luhansk）的民眾立即逃走。盧甘斯克州長蓋達伊（Serhiy Gaidai）正在為為進攻集結兵力。

蓋達伊稱俄軍增加對該區炮擊，危及仍在州內，佔總人口三分之一的民眾。他們仍住在州內一些定居點。他們已被要求接受疏散。

2208 英國首相約翰遜（Boris Johnson）突訪烏克蘭，他基輔時間下午與烏克蘭總統澤連斯基（President Zelensky）在基輔會面。

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2205 俄駐美國大使安東諾夫指出達到烏克蘭去納粹化和去軍事化是最重要的目的。他稱俄羅斯對烏克蘭領土不構成威脅。

2059 烏克蘭總統澤連斯基認為，基輔願意中國、土耳其和印度加入烏克蘭安全擔保國行列。他在接受印度共和國電視台（Republic TV）訪問時說，可以充當安全擔保國的包括美國、英國、波蘭、德國、法國，他也提議中國成為安全擔保國。

2043 俄羅斯財長西盧安諾夫：飛漲的食品、能源、原材料價格將首先影響到發展中國家和低收入國家。

2030 俄衛網：匈牙利總理歐爾班本週提到，匈牙利準備以盧布支付天然氣費用。據他介紹，布達佩斯對此沒有任何問題。外交部長西雅爾多（Peter Szijjarto）則稱，匈牙利目前正與俄羅斯天然氣工業股份公司研究技術細節。

1943 俄羅斯聯邦通信、信息技術和大眾傳媒監管局在Telegram頻道上發布消息稱已要求美國Google解封俄國家杜馬的YouTube頻道。

公告稱：「俄聯邦通信監管局已要求美國Google立即解封俄聯邦國家杜馬的YouTube頻道『杜馬TV』並解釋採取此類限制的原因。」

公告強調，Google在西方對俄羅斯開展的信息戰中採取了明顯的反俄立場，YouTube是散播假新聞的主要平台且歧視性對待俄方消息來源。

1923 YouTube封鎖俄羅斯國會的頻道。

1821 俄羅斯官方民調機構VTsIOM於4月8日公布的一項調查結果顯示，受訪俄羅斯民眾對總統普京的信任率已從2月24日他下令出兵烏克蘭之前的67.2%上升至81.6%。

VTsIOM表示，在其最新民調中，78.9%的受訪者表示支持普京的行動，而在俄羅斯「特別軍事行動」開始前的上次調查中，這一比例為64.3%。反對他行動的比例從24.4%下降到12.9%。

1819 俄羅斯衛星通訊社引述俄羅斯駐美國大使安東諾夫表示，北約在對烏克蘭進行「軍事開發」，烏克蘭被塞滿了西方武器。

安東諾夫對美國《新聞周刊》（Newsweek）說：「北約成員國開始對烏克蘭進行軍事開發。烏克蘭被塞滿了西方武器，澤連斯基總統則在這個時候宣布基輔計劃取得核武器。」

安東諾夫說，《明斯克協議》之死是「基輔政權民族主義狂熱和復仇主義情緒」的結果，基輔選擇了快速軍事化的道路。

安東諾夫指出，俄羅斯在烏克蘭開展特別軍事行動的目的是將烏克蘭去軍事化和去納粹化，從而降低企圖利用烏克蘭人民對抗俄羅斯的西方國家對俄方構成的威脅。

1706 俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，俄羅斯在烏克蘭發動特別軍事行動以來，已累計摧毀98架烏軍用直升機。俄空軍一夜之間摧毀85處烏克蘭設施。

部門稱，據已證實的消息，基輔在準備發動一起挑釁行動，以便指控俄方在基輔州伊爾平大量殺害平民。

此外，國防部稱俄軍使用高精度防空武器擊中第聶伯羅彼得羅夫斯克地區烏克蘭軍隊的大型彈藥庫。

1630 烏東盧甘斯克地區的烏克蘭軍官表示，在克拉馬托爾斯克火車站傷亡事件發生後，烏方正在調整平民疏散走廊。該軍官表示多個地方仍然遭受砲轟，如Hirske社區從早到晚都不斷遭到攻擊，沒有停下來。

烏方指控俄羅斯向克拉馬托爾斯克火車站發動攻擊，有飛彈擊中火車站造成50人死亡，俄羅斯否認並反指是烏方所為。

1540 俄羅斯向土耳其抱怨指烏克蘭軍方使用土耳其製造的無人機。土耳其官員回應，指無人機製造商Baykar Technologies是一家私營公司，而烏克蘭在戰前已經購買這批設備。據CNN報道，烏克蘭一直在說Baykar的Bayraktar TB2 無人機是最有效的武器之一。

1441 英國廣播公司（BBC）引述一名西方官員表示，俄羅斯已重組在烏克蘭的行動指揮部隊，現在負責調度的是曾在敘利亞有豐富作戰經驗的俄羅斯南部軍區指揮官德沃尔尼科夫（Alexander Dvornikov）。

內文稱先前入侵烏克蘭的俄軍由各地軍區分別指揮，這名西方官員稱，「不同指揮部之間的協調很差」，德沃尼科夫現在負責部署，預計俄軍整體指揮和控制會有改善。

1438 烏克蘭國防情報首長稱，俄軍在邊界重新集結，以及計劃向哈爾科夫進發，這可能意味着會對進行重大進攻烏東。

1423 俄羅斯衛星網：南奧塞梯加入俄羅斯的公投準備工作可能在5月或6月完成。

1422 英國軍事情報機構：俄羅斯繼續打擊烏克蘭的非戰鬥人員，比如8日那些在克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）火車站的火箭彈襲擊中喪生的人。

它稱，俄羅斯通過繼續發射巡航導彈、集中在頓巴斯地區、馬里烏波爾、尼古拉耶夫展開行動。俄羅斯在烏克蘭南部和東部的空中活動預計會增加。

此外，俄羅斯想在克里米亞和頓巴斯之間建立陸地走廊的野心繼續受到烏克蘭的抵抗。

1215 德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，他認為德國將能夠「在今年」停止進口俄羅斯石油。

他當地時間周五與英國首相約翰遜（Boris Johnson）在倫敦舉行的聯合新聞發布會上說，德國正在「積極努力」擺脫對俄羅斯石油進口的束縛。他相信德國將能夠在今年結束這項進口。惟他承認德方擺脫從俄羅斯進口天然氣並不容易，理由是需要修建相關基礎設施，該國需要更長時間才能擺脫對俄羅斯天然氣的依賴。

1037 俄羅斯獨立報章《新報》（Novaya Gazeta）編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）7日乘火車從莫斯科前往薩馬拉州途中，被人潑灑含有丙酮溶劑的紅色油漆，導致他的眼睛刺痛不已，警方正追查犯人下落。

《新報》是俄羅斯知名獨立報章，3月底已停刊。穆拉托夫與菲律賓記者雷薩（Maria Ressa）共同獲頒2021年諾貝爾和平獎。

1023 俄羅斯中央銀行的一份資料稱，央行允許各銀行自4月18日起向俄羅斯居民出售外幣現金，但只能是4月9日起銀行收到的現金。

1002 俄羅斯國防部：俄已向烏克蘭運送約1萬噸人道主義物資。

0926 俄羅斯國防部當地時間4月8日晚再次就克拉馬托爾斯克火車站遇襲事件發表聲明。聲明表示，8日當天烏克蘭武裝部隊使用圓點-U戰術導彈襲擊了克拉馬托爾斯克火車站。

俄國防部稱，在克拉馬托爾斯克火車站附近發現了圓點-U導彈碎片。通過分析彈頭殺傷半徑以及圓點-U導彈尾部特徵，可證實導彈自克拉馬托爾斯克的西南方向發射。

當局稱，現有情報顯示，導彈襲擊發生時，裝備有圓點-U導彈系統的烏克蘭第19獨立火箭軍旅下設的一個營正位於克拉馬托爾斯克市西南方向45公里處的多布羅波利耶定居點地區。這一地區目前仍由烏克蘭軍隊完全控制。

0906 俄羅斯國家統計局4月8日稱，國家3月份的通脹率較去年同期增16.7%，這是自2015年以來的最高水平。

法媒稱，當局數據顯示，國內3月份物價比上個月上升7.5%。

俄羅斯央行設定的通脹目標為4%，但因西方國家制裁，最新的通脹率比目標高出逾4倍。

0846 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）8日在社交媒體上表示，歐盟駐烏克蘭使團負責人目前已回到基輔，正在就重新恢復使團運營開展籌備工作。

在俄烏衝突爆發後不久，歐盟駐烏克蘭外交使團即從基輔遷到了波蘭城市熱舒夫（Rzeszow）。

0844 白羅斯國家法律門戶網站8日發布的政府決議顯示，政府當天制定出一份不友好國家名單，被列入不友好國家名單的有歐盟27個成員國、美國、英國、澳洲、加拿大、列支敦士登、挪威、新西蘭、阿爾巴尼亞、冰島、北馬其頓、黑山以及瑞士，共計39個國家。白羅斯通訊社8日報道稱，這份名單比俄羅斯類似名單中的國家和地區少了9個。

根據白羅斯政府法令，這些國家「對白法人實體和個人採取了不友好的行動」。白羅斯將與部份不友好國家用白羅斯盧布結算，還可以凍結這些國家在其境內的投資項目，暫停它們的融資，並且不允許這些國家以外幣形式償還公共債務等。

0842 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）當地時間8日稱表示，儘管「布查事件」影響了烏俄談判氛圍，但雙方的外交、軍事、法律等工作組目前仍在通過線上方式進行磋商。兩國代表正努力討論制訂有關烏克蘭安全保障問題的文本，以儘快結束戰爭。

0834 土耳其、英國和意大利三國國防部長4月8日呼籲俄烏雙方儘快停火，防止人道主義局勢進一步惡化。

三國防長在土耳其伊斯坦布爾舉行會晤後，共同出席新聞發佈會。土耳其國防部長阿卡爾表示，三方一致呼籲俄烏雙方儘快停火，以防止人員傷亡和人道主義局勢繼續惡化。實現停火是在該地區重建和平與安全，進而確保穩定的前提，也將為外交努力鋪平道路。

0830 俄羅斯國防部當地時間8日發布公告表示，原定當天同烏克蘭方面進行的被俘人員交換再次失敗。

公告指出，俄烏雙方在4月5日達成各自交換251名被俘人員的協議，但最後僅達成交換38名人員的名單，且最終因烏克蘭方面沒有做出任何解釋的拒絕而沒有進行交換。

0744 俄羅斯聯邦安全會議副主席、前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在社交平台批評國際社會的制裁違法，重申沒有人可以懷疑俄羅斯根據國際法律捍衛自身的權利，強調制裁不會動搖俄羅斯的根基。

0739 兩名歐洲官員向美國有線新聞網絡（CNN）表示，俄羅斯希望在5月9日二戰勝利紀念日當天取得烏克蘭戰事的部分勝利，但這亦令俄軍受壓而犯錯。其中一名官員更估計，俄軍可能因此犯下更多暴行。

0733 聯合國轄下的國際勞工組織（International Labour Organization）及國際海事組織（International Maritime Organization）指出，俄羅斯出兵烏克蘭至今有超過100艘商船被困馬里烏波爾及亞速海（Sea of Azov）等地，警告這些船隻可能成為轟炸目標，而且不少船隻面臨糧食、燃料、食水等物資不足情況，導致船員健康和狀態帶來風險。

0720 澤連斯基在Facebook發表每日講話，稱克拉馬托爾斯克火車站遇襲是俄羅斯另外一宗戰爭罪行，指正如布查鎮平民遭屠殺一樣，烏克蘭將來會在審訊向俄羅斯追究責任。另外他亦感謝馮德萊恩及博雷利支持和協助成立聯合調查團隊，就俄軍的罪行找出真相。

0700 法國10日舉行總統大選首輪投票，極右政黨國民聯盟（National Rally，RN）候選人馬林勒龐（Marine Le Pen）稱支持對俄羅斯寡頭的制裁，但反對封殺俄羅斯的能源及原材料，指法國及全世界的經濟會受到嚴重影響。她亦提到，法國需要阻止俄羅斯與中國友好，否則會導致法國帶來煩惱。

0650 烏克蘭官員表示，克拉馬托爾斯克火車站的死亡人數升至最少52人。

0640 英國政府指，截至8日，當局已經向4.1萬名烏克蘭人批出難民簽證。

0621烏克蘭首都基輔附近小鎮馬卡里夫（Makariv）鎮長托卡里（Vadym Tokar）稱當局在鎮內發現132具平民遺體，指他們都是遭俄軍處決。他指出俄軍差不多破壞當地所有基建，民居、醫院及幼稚園無一倖免。

0544 當地時間4月8日，美國總統拜登正式簽署了終止與俄羅斯和白俄羅斯正常貿易關係的法案。白宮在當天下午的一份新聞稿中宣布，拜登還簽署一項禁止進口俄羅斯石油的法案。

0535 美國總統拜登（Joe Biden）在Twitter留言，形容克拉馬托爾斯克火車站遇襲是俄羅斯另一宗可怕暴行。他重申華府會與盟友支持調查事件，並表示美國與繼續向烏克蘭提供武器，抵抗俄羅斯攻勢。

美國國防部官員則提到，俄軍使用OTR-21托奇卡（北約稱為SS-21「聖甲蟲」 ，Scarab）短程彈道飛彈攻擊克拉馬托爾斯克火車站，但未知是否用到集束彈。

0530 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）稱當地有6665人透過人道走廊撤離，比昨天的4676人明顯增加。

0435 美國國防部高層官員表示，有迹象顯示俄羅斯開始動員預備軍人，並可能招聘6萬名軍人，但未知是否獲得足夠人數、以及他們部署的地點。

0430 俄羅斯央行宣布，在今年3月9日之前已經開立外幣賬戶或存款的公民，如果還沒有使用完提取現金的額度，可以從4月11日起領取美元及歐元現金，但總提款限額仍為1萬美元或等值的歐元的規定將維持最少至9月9日，而在此期間個人從其外幣賬戶中提取盧布資金依然不受限制。

當局同時表示，俄羅斯境內銀行將從4月18日起恢復向個人出售外幣現金的業務，但是銀行只可出售自今年4月9日以後通過櫃台收到的外幣現金。

0425 聯合國糧食及農業組織（FAO）指3月份的食品價格指數為159.3，比2月上升12.5%，處於1990年開始追蹤國際食品價格以來的新高。該組織表示，糧食價格急升，主要原因是俄羅斯入侵烏克蘭，推高小麥及穀物價格。

0405 英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布再向烏克蘭提供總值1億英鎊的軍事援助，包括防空及反坦克導彈、頭盔、夜視鏡、防彈衣及非致命武器等。

0239 烏克蘭總參謀部指，俄軍已經從北部蘇梅（Sumy）地區完全撤回俄羅斯，但同時提隨俄軍繼續在南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）及東部頓涅茨克（Donetsk）集結，並向盧甘斯克（Luhansk）地區發動攻勢。

0223 烏克蘭南部馬里烏波爾（Mariupol）市長博伊琴科（Vadym Boychenko）接受英國天空新聞（Sky News）訪問，回應克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）昨日的言論，指該市不是像佩斯科夫所言被解放，而是因為拒絕服從俄羅斯所導致的懲罰。

0141 俄羅斯宣布驅逐2名保加利亞大使館人員，索非亞方面日前召回駐俄羅斯大使，就俄羅斯駐保加利亞大使的無禮言論徵詢意見。

0130 德甲球會多蒙特（Borussia Dortmund）宣布，計劃在4月26日與烏克蘭球會基輔戴拿模（Dynamo Kiev）舉行慈善友誼賽，並將門票收入捐給人道組織，直接援助有需要的烏克蘭民眾。

0129 歐盟委員會主席馮德萊恩表示，她向烏克蘭總統澤連斯基承諾加快該國加入歐盟的申請，澤連斯基稱會在一週內回覆有關問題。

0116 俄羅斯司法部宣布，撤銷國際特赦組織（Amnesty International）、人權觀察（Human Rights Watch）、卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）等15個外國非牟利組織在當地的註冊，指它們違反俄羅斯的法律。

0107 法國傳媒報道，奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）正前往烏克蘭訪問。

0052 烏克蘭政府宣布，南部敖德薩（Odesa）在當地時間8日晚上9時至10日早上6時進入宵禁狀態，禁止民眾外出或在公眾地方聚集。當局指俄軍在區內發動導彈攻擊，因此有需要實施宵禁，保障大家安全。

0046 英國傳媒報道，一名西方國家官員證實，烏克蘭北部已經沒有俄軍的蹤跡，指俄軍倉卒撤出當地時，放棄大量坦克、軍車和武器，反映俄羅斯士兵可能無心戀戰，形容普京的軍事行動是「災難」。

0013 美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，斯洛伐克（Slovakia）同意向烏克蘭捐贈S-300防空系統，華府因此決定向斯洛伐克提供一套愛國者（Patriot）導彈系統，預計在未來數天運抵當地。

0008 英國首相約翰遜（Boris Johnson）與到訪的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）會面後舉行聯合記者會，約翰遜指克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）火車站遇襲事件是針對平民的戰爭罪行，俄軍需要為事件負責。

朔爾茨認為俄羅斯總統普京需要為這些戰爭罪行負責，同時再次呼籲莫斯科同意停火和撤出軍隊，即時結束戰爭。

0000 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）到基輔附近的布查鎮（Bucha）視察，指當地發生的情況令人難以想像，大家都目睹俄軍殘酷的一面。

據聯合國統計，截至4月7日午夜，烏克蘭已升至有1,626名平民死亡、2,267人受傷。

圖為4月7日，在烏克蘭布查一個亂葬岡中掘回出來的多具遺體。（AP）

回顧4月8日時局：