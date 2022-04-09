美國會選定談判代表達成520億美元晶片補貼協議

據英媒報道，美國參眾兩院議員4月7日表示，經過數月的討論，他們已選定談判代表，就一項為半導體生產提供520億美元政府補貼的法案達成協議。



眾議院議長、民主黨人Nancy Pelosi和眾議院共和黨領袖Kevin McCarthy提名了大約80名眾議院議員，包括一些關鍵委員會的主席和共和黨高層。他們將參加一個名為「會議委員會」的程序，以達成一個折衷版本。

參議院在2021年6月首次通過了晶片立法，還授權撥款1,900億美元加強美國的技術和研究，以與中國競爭。而眾議院在2月初通過了該法案，其中包含旨在促進與中國競爭的不同條款。

報道稱，整個行業持續的晶片短缺已經擾亂了汽車和電子行業的生產，迫使一些公司縮減了生產規模。同時，越來越多的人呼籲減少對其他國家半導體的依賴。

此外，參議院多數黨領袖、民主黨人舒默（Chuck Schumer）和共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）周四表示，他們也提名了13名談判代表。

麥康奈爾說，「參議院現在必須恢復一個反映在兩黨支持下通過的法案。如果沒有眾議院民主黨人的重大讓步和改變，這項立法就沒有機會成為法律。「

「談判代表將確保參議院通過的法案繼續在創造更多高薪就業崗位、促進國內製造業和激發美國人的創造力方面發揮作用」 ，舒默表示。