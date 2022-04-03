烏克蘭局勢：金融、能源、糧食與晶片的多重戰線｜專家有話說
自2月24日衝突爆發起，烏克蘭戰事已持續月餘。此一變局不僅激化了大國博弈，更誘發了金融、科技、產業場域的混合衝突，從國際支付二元化、能源市場板塊位移，到蓄勢待發的糧食危機，許多原本無涉衝突的域外國家，皆被風暴侵襲。
對此議題，《多維新聞》採訪台灣「中華經濟研究院」第一研究所所長劉孟俊，探討烏克蘭局勢引發的全球金融、能源、糧食板塊變動。
多維：在金融場域，西方多國於當地時間2月27日發表共同聲明，宣佈將俄羅斯數家銀行踢出SWIFT國際結算系統，動作之大，被外界稱為「核彈級制裁」。然在此之前，俄羅斯實已有所準備，包括降低美元儲備、開發本國金融訊息傳遞系統（SPFS）等。
不知您如何看待「將俄羅斯踢出SWIFT」一事？
劉孟俊：俄羅斯有SPFS，就像中國也有人民幣跨境支付系統（CIPS）一樣。俄羅斯應該準備很久了，2014年克里米亞危機後，我認為俄羅斯就有在思考這個問題，也就是國際貿易不僅關係實體貨物，還牽涉貨幣與金融支付。如果俄羅斯沒有獨立的支付系統，必然在面對制裁時受制於人。
細究俄羅斯現在的外匯儲備，其實美元的儲備貨幣比重降得很低，不到20%，只是俄羅斯可能沒料到，歐盟也會加入對抗俄羅斯的陣營。根據俄羅斯央行2021年6月數據，在俄羅斯的外匯儲備中，歐元佔了最大比例，高達32.3%，第二高是黃金，有21.7%，第三高是美元，有16.4%，第四高則是人民幣，佔了13.1%。可以看到俄羅斯確實做了準備，只是歐元比重如此高，可能還是有風險。
而SWIFT本質是金融網絡，這次「將俄羅斯踢出SWIFT」的直接效果，就是逼迫各方選邊，有美國就沒有俄羅斯，只要選了美國，就不能無限制地跟俄羅斯進行交易。這場金融戰對俄羅斯而言，確實相當艱困。
但我們也可以看到，歐洲因為有油氣的能源需求，尤其需要天然氣作為燃料，所以沒有完全堵死俄羅斯，最後還是開了兩扇窗，讓俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）、俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）留在SWIFT內。從歐美角度來看，這還是直面現實的問題，也就是雖要打擊敵人，卻不能讓自己受到嚴重傷害。
但我個人預判，隨着天氣春暖花開，歐洲對天然氣的需求會逐漸下降，俄羅斯以油氣作為談判籌碼的殺傷力，也會被迫減弱。
多維：SWIFT之爭牽引出另一議題，即國際金融支付的二元化，您認為此舉會否倒逼「去美元化」的加速進行？
劉孟俊：可以看到，俄羅斯正開始用「支付多元化」的概念打這場金融戰，例如當地時間3月23日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）就宣佈，未來向「不友好國家」供應天然氣，俄方將只接受以盧布付款，而「不友好國家」包含了英國以及歐盟全部27個成員國等，其中有許多是俄氣的主要買家。這麼做一來能反制歐美的聯合制裁，二來是要拉升盧布的重要性與價值，將俄羅斯的能源優勢與貨幣相結合。
另外3月24日，俄羅斯國家杜馬能源委員會負責人表示，未來考慮開放允許「友好國家」以比特幣支付俄羅斯天然氣，這也是一種「去中心化」的思維展現。但會考慮開放比特幣支付，這恐怕反映了俄羅斯嚴峻的經濟局面，否則一般而言，國家不會考慮使用如此高風險的貨幣，這種策略較常出現在資本嚴重外逃的國家或地區，例如伊朗。
其實中美貿易戰開始後，中國也面臨了推動「支付二元化」的壓力，港版國安法施行後更是如此。這次俄羅斯的經驗，堪為中國前車之鑑，現在上海已有石油人民幣市場，未來應會逐步強化擴大；而看到俄羅斯操作「天然氣盧布」後，中國或許也會思考，自己是全世界最大的石油進口國，未來若能將「石油最大買家」地位結合「人民幣國際化」，將有機會降低美元影響力，其他諸如煤、天然氣等大宗物資，只要中國具有買方市場的優勢地位，皆為可操作選項。
近期沙特方面傳出風聲，表示考慮以「人民幣計價」對華石油交易，這件事或許未必能在短期內成真，但若有實現的一天，便是中國國際影響力的一大提升。
我們可以看到，貨幣就是國力的投射，美國有美元、聯儲局，歐盟有歐元、歐洲央行，中國則有人民幣、人民銀行，如今聯儲局升降息牽動全球匯率，中國自然也會想通過人民幣國際化，投射與建構全球影響力。
這次為何人們說「將俄羅斯踢出SWIFT」是「核彈級制裁」？關鍵便是美元綁定了SWIFT。現在中美貿易戰已經擴散到科技領域、出口管制，我相信中國看到俄羅斯的前例，也會關切未來中美「金融戰」的可能，並做相關準備。
此外除了石油等大宗物資外，中國還有什麼優勢可以操作？我自己想到的是「數字人民幣」，也就是用數碼的方式，將人民幣推向海外，在多個國家連通流動，讓人民幣國際化。當然要達成這個目的，需要技術條件相配合，例如當地必須不缺電、網路流暢，離線技術處理也要精進等。雖然條件醖釀需要時間，但總之是可能選項。
多維：俄羅斯未來或會提高對人民幣的持有，如此便有可能要增加中俄貿易額，或是多進口中國商品，您認為中俄未來會否發展出基於此般趨勢的貿易模式？
此外也有一種想像，例如有鑑於歐俄關係惡化，俄羅斯是否有可能在某些知識產權場域上放棄遵守規約，走類似印度「學名藥」的路線，出口一些在原本知識產權規範下，受到限制的產品給中國，以此強化盧布與人民幣結算機制的運行？
劉孟俊：冬奧前夕，中俄簽訂了30年的天然氣新約，俄羅斯將年售中國百億立方米天然氣，並以歐元定價。但衝突爆發後，經濟制裁隨之而來，現在SWIFT、美元、歐元各管道皆有不便，因此在中俄的天然氣貿易上，或許未來有空間出現「盧布-人民幣」的結算機制。
但現在美國強力施壓，不希望各國存在「灰色地帶」，中國也承受了一定壓力，眼下雖能表態不參與對俄制裁，卻未必能順利推動中俄貨幣的獨立結算機制。而印度這方，聽說可能啟用與俄羅斯的「盧比-盧布」結算機制，但其實印度的油源主要來自中東，倘若這一機制真的啟動，未來究竟能發揮多大規模的效益，還須觀察。
至於俄羅斯有沒有可能做「另一個印度」，我個人認為可能性不高。第一，俄羅斯的科技仍有其獨特性，光看諾貝爾獎得主數量，便可知一二，且俄羅斯的基礎工業能量也不容忽視，因此不太可能自棄優勢，去走「印度仿製藥」路線；第二，俄羅斯社會的動員能力非常強，二戰時蘇聯便曾在隔絕德軍砲火考量下，將佈局歐洲的工業大舉遷往烏拉山以東，這種動員能力持續至今，而同一維度相比較，印度可說是「無法被動員」的國家。
當然此次制裁也對俄羅斯上述優勢遭成一定程度的打擊，例如人才的流失與出走。眼下美歐不僅爭搶離散的烏克蘭精英，恐怕也正在尋覓俄羅斯的出走人才。當然我們也能說，俄羅斯的經濟終將恢復，但恢復所需時間與程度，還是取決於戰爭的結束方式。
如果戰爭能快速結束，俄羅斯便有機會修復與先進國家的市場連結，復原損傷國力；但若戰爭持續久拖，俄羅斯恐怕難以承受。根據2021年世界銀行數據，俄羅斯的國內生產毛額（GDP）規模僅有1.77萬億美元，僅為中國的10%，同年的廣東省GDP高達1.92萬億美元，江蘇省則為1.79萬億美元。俄羅斯國土如此遼闊，卻僅有這般經濟規模，可見仍有許多地區發展程度未達水平，未來仍須仰仗資金與專業人才投入。倘若制裁長期重壓，恐怕會打亂俄羅斯的國家發展步調，加上人才出走流失的衝擊，會讓其陷入悲慘境地。
多維：能源問題是此次衝突另一大重點。有鑑於戰爭開始後，油價一路高歌猛進，美國的通脹亦將受其連動，拜登有意號召各方抵制俄羅斯油氣，卻也急於尋求新油源，降低油價，並讓高依賴俄羅斯油氣者（例如德國）有替代方案可選。
目前看來，說服石油輸出國組織（OPEC）增產、解禁委內瑞拉原油、解禁伊朗原油（涉及核協議談判），皆為美國的努力方向。不知您怎麼看待這一發展？
劉孟俊：OPEC這部分，美國不會放棄談判，否則便是將空間讓給中國與俄羅斯，中東向來是個敏感的地方，中美俄都有一定影響力。委內瑞拉則涉及美國對「後院」的掌控，在門羅主義視野下，拉美向來是美國不能棄守的勢力範圍，會與委內瑞拉走到今日境地，是美國犯下了戰略失誤。目前看到華盛頓與委內瑞拉的馬杜羅（Nicolás Maduro）當局談判「以油換債」，其實就是美國有意重築「後院籬笆」的跡象。
從另一個角度來說，美國這些努力，應是為預防俄烏衝突長期化後，全球爆發缺油危機的準備；但我們也不能忽略美國頁岩油商的產業利益，儘管美國眼下看起來持續尋覓新油源，卻也不會讓這一舉動凌駕在自己的國家利益上，前陣子是因油價低迷、頁岩油開採成本又相對高，所以頁岩油商並未積極增產，但未來就很難說了。
從美國的角度來看，要平抑國際油價，除了找OPEC、委內瑞拉、伊朗外，其實還有幾個選項。第一，就是向國際市場釋出戰備儲油，如此一來既能減緩油價飆升，也對歐洲盟友有所交代；第二，就是讓國內頁岩油商加大開採，也能讓市場看到風向，油價就不至於無序上升。但平心而論，美國與其歐洲盟友，眼下也不算太吃力，畢竟冬天已經過去。
多維：德國高度依賴俄羅斯油氣，此次衝突爆發後，只能被迫斷氣北溪二號，但暫無跟進美國的對俄石油禁運；英國雖部分跟進，首相約翰遜（Boris Johnson）卻也立即飛往沙特尋求新油源。在您看來，倘若不妥協氣候目標，歐洲約要多久時間，才能顯著降低對俄油氣依賴？
劉孟俊：這次危機後，我相信歐盟也會加快能源轉型進程，期望減少對俄油氣依賴。
但能源轉型有一大障礙，就是新能源的供電相對不穩，不論是風能或太陽能。而要解決這個問題，可從兩方面着手：第一是開發儲能技術，例如在太陽能發電量充足時，可將未用完的電儲存起來，風電亦然；第二是開發新的能源，例如「氫能」。但氫能也有保存上的問題，若將氫置於鋼瓶中，瓶身便容易脆化，另外鋼瓶也有一定重量，如果保存容器太重，使用氫能的效益便會大幅縮減，例如汽車就很難帶着笨重鋼瓶到處跑。上述方向都有一定的技術與條件限制，但總之也是努力選項。
至於歐洲要花多久時間，才能顯著降低對俄油氣依賴，這其實不容易計算，但我們可以就現有標準來推估。我這邊立即想到的，就是歐盟在2021年7月14日公布的碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM），這個機制規範了碳足跡與碳排放量，未來碳密集型產品若要出口至歐盟，必須先購買憑證（CBAM Cerificates）；進口至歐盟成員國的水泥、鋼鐵、鋁、肥料及電力產品，也需向進口國申報其產品的碳排放量。
歐盟當初是規範，自2023年1月1日起，這個機制開始為期三年的過渡階段（transitional phase），2026年起正式實施。俄烏衝突過後，歐盟或許會加速這個進程，縮短過度時程，這部分可以再觀察。但若真往這個方向走，可能會為中國與其他國家帶來壓力，畢竟減碳確實需要中美日相配合，才能發揮效果，OPEC等石油輸出國的壓力就更不用說。
多維：此次俄烏衝突及後續制裁，意外波及自俄烏大量進口糧食的地區，北非與中東國家恐成最大受害者。俄羅斯是世界第一的小麥出口國，此次制裁雖未直接狙擊糧食商品，卻因支付、貨運等因素，影響了俄羅斯的糧食出口。
您認為長期下去，俄羅斯的糧食樞紐地位會否下降？若如此發展，又是何國有能力填補這一空間？
劉孟俊：其實俄羅斯已經出了一招，那就是擬要求各國用盧布購買糧食。3月30日俄羅斯國家杜馬主席已經提到，除了要求各國以盧布支付天然氣外，未來俄羅斯出口的石油、穀物、金屬、化肥、煤炭和木材，也可能以盧布定價。由此可見，俄羅斯的策略思維非常明晰。
所以我個人比較擔心的，並非俄羅斯的糧食出口問題，而是今年秋冬即將發生的歉收危機。俄烏兩國都是糧食出口大國，但兩國勞動力如今都有一部分在戰場上廝殺，人們不可能一邊戴着鋼盔、一邊在農地裏耕作。眼下的春夏糧價，或許還不會有顯著拉升，但今年冬麥收成時，因為播種率的下降，必然導致產量下滑。
在這種情況下，要評估全球糧食安全，就必須掌握其他糧食出口大國的採收情況。南半球的話，主要就是巴西、阿根廷、澳洲，就2021年數據來看，他們分別是全球糧食出口排名第二、五、八名的大國；北半球的話，就是美國、中國與加拿大，分別是全球第一、三、四名。若預估到俄烏歉收情況嚴重，其實上述幾國可以現在開始增加播種，或能有效避免糧食危機在今年秋冬引爆。
多維：在俄烏衝突的期程外，中美貿易戰的互動也引人注目。3月23日，美國貿易代表辦公室（USTR）聲明稱，重新豁免對352項從中國進口商品的關稅。
不知您如何評價這一舉措？是否與俄烏衝突爆發後，美國有意緩和中美關係有關？
劉孟俊：這種說法可能是期待中美「對峙落幕」的心理所致。其實美國這一舉動，算不上對中國的示好，因為對這些進口商品的關稅豁免，早在2022年前便已決定，這次動作只是「更新」（renew），也就是當初雙方約定的豁免期限已過，經過檢討與評估後，決定繼續豁免。但這一動作，不能影響中美貿易戰的長期趨勢。
外界或許會有一些誤解，認為這與3月18日習拜第二次視頻峰會有關，即似乎雙方會談後，中美關係有所緩和，故美國「釋出善意」。其實就中美貿易戰本身而言，並沒有任何積極進展，因為中美關係並沒有本質的顯著改善，故貿易戰的趨勢很難停下。
2018年中美貿易戰爆發後，中國便持續修法，強化安全審查、外資審查，也積極增強對抗長臂管轄的能力，可以這麼說，美國過去以法律對抗外力的措施，中國這幾年也學了很多。
多維：此次台灣亦跟進經濟制裁俄羅斯，但至今似乎唯有被烏克蘭點名的華碩公司（ASUS）明確暫停出貨至俄羅斯，其餘「禁止與烏東兩地進出口貿易；禁止對俄羅斯的個人、團體、企業與軍事相關團體輸出半導體等產品：將嚴厲審查出口貿易至俄羅斯的產品；必要時將扣留俄籍船艦與班機」等措施，似乎還未看到明確動作。
不知您怎麼看待台灣的應對？目前據傳俄羅斯有意將台積電的訂單轉往中國代工廠，不知您如何看待這一訊息？
劉孟俊：台灣人似乎還是照喝伏特加酒。其實可能美國也不太期待台灣能發揮什麼角色。
華碩事件的脈絡是這樣，烏克蘭副總理兼數碼部長在3月12日在Twitter點名，指稱俄羅斯坦克與導彈之所以能持續發動精準攻擊，「是因為使用了華碩技術」，並以此要求華碩終止在俄業務。長期以來，華碩與宏碁（Acer）號稱「台灣雙A」，在國際上都有一定的品牌形象，這次被烏克蘭點名，雖會衝擊華碩的在俄業務，卻也讓其品牌知名度意外大增。
但烏克蘭的點名其實有些站不住腳，其暗示華碩向俄軍提供定位技術（GPS），但一來華碩GPS系統所用晶片，大多不是自己生產製造的；二來華碩GPS系統也只用在自己的手機產品上，其性質是民用而非軍用。
即便俄羅斯自己的GPS系統當真失靈，迫不得已用了華碩的，民用GPS也根本無法導引導彈。或許是因為華碩個人電腦的在俄市佔率很高（15.6%），在聯想（18.5%）、宏碁（16.8%）後排名第三，所以提供了「俄軍指揮官因為本土電腦失靈，故使用華碩筆電進行指揮」的想像？但總之烏克蘭最後也得到了華碩的捐款。我個人認為，烏克蘭或許還是希望外界加強對俄制裁，達到供應鏈斷煉的效果，所以才會這樣點名。
至於俄羅斯是否可能將台積電代工生產的晶片訂單轉往中國？我認為假如台積電真的對俄羅斯斷供，那麼這是必然發展。放眼國際，能做晶片代工的公司不多，台灣就是台積電（TSMC）、聯華電子（UMC），美國有格羅方德（GlobalFoundries），英特爾（Intel）也有部分產能可做代工，韓國的三星（Samsung）也可以，中國就是中芯國際（SMIC）。
台灣廠商若都不幫俄羅斯代工，基於當下國際情勢，俄羅斯也不可能去找英特爾。那麼美光（Micron）呢？美光也不行，因為美光做的是內存IC（DRAM）；三星雖然兩種都有做，卻也因為政治原因，不太可能接俄羅斯的晶片代工單，格羅方德也是。因此最後能接手的，應該就是中芯國際。但關鍵就是，俄羅斯到底需要哪一等級的晶片？現在美國也緊盯中芯國際，後者就算真的要接俄羅斯訂單，恐怕也不能太高調，因為這會影響往後中芯國際取得新製程設備。
其實從總體數據來看，台灣跟俄羅斯的貿易煉結相當淡薄，因此這次即便參與制裁，也不太能產生強大殺傷力。但對台灣而言，科技技術、產品來源應該多元化、全球化，台灣市場不能只有美國、日本、歐盟、以色列的科技，其他諸如中東歐乃至俄羅斯，應該也要成為台灣技術市場全球採購（Global Sourcing）的重要來源之一。俄羅斯的科技實力並不弱，仍有其特殊性，台灣不應忽視。