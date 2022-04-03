烏克蘭局勢：金融、能源、糧食與晶片的多重戰線｜專家有話說

自2月24日衝突爆發起，烏克蘭戰事已持續月餘。此一變局不僅激化了大國博弈，更誘發了金融、科技、產業場域的混合衝突，從國際支付二元化、能源市場板塊位移，到蓄勢待發的糧食危機，許多原本無涉衝突的域外國家，皆被風暴侵襲。

對此議題，《多維新聞》採訪台灣「中華經濟研究院」第一研究所所長劉孟俊，探討烏克蘭局勢引發的全球金融、能源、糧食板塊變動。



多維：在金融場域，西方多國於當地時間2月27日發表共同聲明，宣佈將俄羅斯數家銀行踢出SWIFT國際結算系統，動作之大，被外界稱為「核彈級制裁」。然在此之前，俄羅斯實已有所準備，包括降低美元儲備、開發本國金融訊息傳遞系統（SPFS）等。

不知您如何看待「將俄羅斯踢出SWIFT」一事？

劉孟俊：俄羅斯有SPFS，就像中國也有人民幣跨境支付系統（CIPS）一樣。俄羅斯應該準備很久了，2014年克里米亞危機後，我認為俄羅斯就有在思考這個問題，也就是國際貿易不僅關係實體貨物，還牽涉貨幣與金融支付。如果俄羅斯沒有獨立的支付系統，必然在面對制裁時受制於人。

細究俄羅斯現在的外匯儲備，其實美元的儲備貨幣比重降得很低，不到20%，只是俄羅斯可能沒料到，歐盟也會加入對抗俄羅斯的陣營。根據俄羅斯央行2021年6月數據，在俄羅斯的外匯儲備中，歐元佔了最大比例，高達32.3%，第二高是黃金，有21.7%，第三高是美元，有16.4%，第四高則是人民幣，佔了13.1%。可以看到俄羅斯確實做了準備，只是歐元比重如此高，可能還是有風險。

而SWIFT本質是金融網絡，這次「將俄羅斯踢出SWIFT」的直接效果，就是逼迫各方選邊，有美國就沒有俄羅斯，只要選了美國，就不能無限制地跟俄羅斯進行交易。這場金融戰對俄羅斯而言，確實相當艱困。

但我們也可以看到，歐洲因為有油氣的能源需求，尤其需要天然氣作為燃料，所以沒有完全堵死俄羅斯，最後還是開了兩扇窗，讓俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）、俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）留在SWIFT內。從歐美角度來看，這還是直面現實的問題，也就是雖要打擊敵人，卻不能讓自己受到嚴重傷害。

但我個人預判，隨着天氣春暖花開，歐洲對天然氣的需求會逐漸下降，俄羅斯以油氣作為談判籌碼的殺傷力，也會被迫減弱。

台灣「中華經濟研究院」第一研究所所長劉孟俊。（政治大學國際事務學院網站資料）

多維：SWIFT之爭牽引出另一議題，即國際金融支付的二元化，您認為此舉會否倒逼「去美元化」的加速進行？

劉孟俊：可以看到，俄羅斯正開始用「支付多元化」的概念打這場金融戰，例如當地時間3月23日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）就宣佈，未來向「不友好國家」供應天然氣，俄方將只接受以盧布付款，而「不友好國家」包含了英國以及歐盟全部27個成員國等，其中有許多是俄氣的主要買家。這麼做一來能反制歐美的聯合制裁，二來是要拉升盧布的重要性與價值，將俄羅斯的能源優勢與貨幣相結合。

另外3月24日，俄羅斯國家杜馬能源委員會負責人表示，未來考慮開放允許「友好國家」以比特幣支付俄羅斯天然氣，這也是一種「去中心化」的思維展現。但會考慮開放比特幣支付，這恐怕反映了俄羅斯嚴峻的經濟局面，否則一般而言，國家不會考慮使用如此高風險的貨幣，這種策略較常出現在資本嚴重外逃的國家或地區，例如伊朗。

其實中美貿易戰開始後，中國也面臨了推動「支付二元化」的壓力，港版國安法施行後更是如此。這次俄羅斯的經驗，堪為中國前車之鑑，現在上海已有石油人民幣市場，未來應會逐步強化擴大；而看到俄羅斯操作「天然氣盧布」後，中國或許也會思考，自己是全世界最大的石油進口國，未來若能將「石油最大買家」地位結合「人民幣國際化」，將有機會降低美元影響力，其他諸如煤、天然氣等大宗物資，只要中國具有買方市場的優勢地位，皆為可操作選項。

近期沙特方面傳出風聲，表示考慮以「人民幣計價」對華石油交易，這件事或許未必能在短期內成真，但若有實現的一天，便是中國國際影響力的一大提升。

俄羅斯經濟正面臨自1991年蘇聯解體以來最嚴酷的危機，國際支付系統SWIFT已切斷幾家俄羅斯銀行的連接，而Visa和萬事達卡則從3月9日起禁止在海外刷俄羅斯銀行發行的卡。（Twitter@President Biden）

我們可以看到，貨幣就是國力的投射，美國有美元、聯儲局，歐盟有歐元、歐洲央行，中國則有人民幣、人民銀行，如今聯儲局升降息牽動全球匯率，中國自然也會想通過人民幣國際化，投射與建構全球影響力。

這次為何人們說「將俄羅斯踢出SWIFT」是「核彈級制裁」？關鍵便是美元綁定了SWIFT。現在中美貿易戰已經擴散到科技領域、出口管制，我相信中國看到俄羅斯的前例，也會關切未來中美「金融戰」的可能，並做相關準備。

此外除了石油等大宗物資外，中國還有什麼優勢可以操作？我自己想到的是「數字人民幣」，也就是用數碼的方式，將人民幣推向海外，在多個國家連通流動，讓人民幣國際化。當然要達成這個目的，需要技術條件相配合，例如當地必須不缺電、網路流暢，離線技術處理也要精進等。雖然條件醖釀需要時間，但總之是可能選項。

圖為2月28日，俄羅斯莫斯科一間找換店標示着美元兑盧布價格。（AP）

多維：俄羅斯未來或會提高對人民幣的持有，如此便有可能要增加中俄貿易額，或是多進口中國商品，您認為中俄未來會否發展出基於此般趨勢的貿易模式？

此外也有一種想像，例如有鑑於歐俄關係惡化，俄羅斯是否有可能在某些知識產權場域上放棄遵守規約，走類似印度「學名藥」的路線，出口一些在原本知識產權規範下，受到限制的產品給中國，以此強化盧布與人民幣結算機制的運行？

劉孟俊：冬奧前夕，中俄簽訂了30年的天然氣新約，俄羅斯將年售中國百億立方米天然氣，並以歐元定價。但衝突爆發後，經濟制裁隨之而來，現在SWIFT、美元、歐元各管道皆有不便，因此在中俄的天然氣貿易上，或許未來有空間出現「盧布-人民幣」的結算機制。

但現在美國強力施壓，不希望各國存在「灰色地帶」，中國也承受了一定壓力，眼下雖能表態不參與對俄制裁，卻未必能順利推動中俄貨幣的獨立結算機制。而印度這方，聽說可能啟用與俄羅斯的「盧比-盧布」結算機制，但其實印度的油源主要來自中東，倘若這一機制真的啟動，未來究竟能發揮多大規模的效益，還須觀察。

至於俄羅斯有沒有可能做「另一個印度」，我個人認為可能性不高。第一，俄羅斯的科技仍有其獨特性，光看諾貝爾獎得主數量，便可知一二，且俄羅斯的基礎工業能量也不容忽視，因此不太可能自棄優勢，去走「印度仿製藥」路線；第二，俄羅斯社會的動員能力非常強，二戰時蘇聯便曾在隔絕德軍砲火考量下，將佈局歐洲的工業大舉遷往烏拉山以東，這種動員能力持續至今，而同一維度相比較，印度可說是「無法被動員」的國家。

2022年3月29日，印度新德里舉行為期兩天的全國罷工集會。組織罷工十幾個工會希望政府為廣大無組織的工人提供普遍社會保障覆蓋、根據就業保障計劃提高最低工資、並廢除一項賦予僱主更多設定薪酬和工作時長空間的新勞動法。（AP）

當然此次制裁也對俄羅斯上述優勢遭成一定程度的打擊，例如人才的流失與出走。眼下美歐不僅爭搶離散的烏克蘭精英，恐怕也正在尋覓俄羅斯的出走人才。當然我們也能說，俄羅斯的經濟終將恢復，但恢復所需時間與程度，還是取決於戰爭的結束方式。

如果戰爭能快速結束，俄羅斯便有機會修復與先進國家的市場連結，復原損傷國力；但若戰爭持續久拖，俄羅斯恐怕難以承受。根據2021年世界銀行數據，俄羅斯的國內生產毛額（GDP）規模僅有1.77萬億美元，僅為中國的10%，同年的廣東省GDP高達1.92萬億美元，江蘇省則為1.79萬億美元。俄羅斯國土如此遼闊，卻僅有這般經濟規模，可見仍有許多地區發展程度未達水平，未來仍須仰仗資金與專業人才投入。倘若制裁長期重壓，恐怕會打亂俄羅斯的國家發展步調，加上人才出走流失的衝擊，會讓其陷入悲慘境地。

多維：能源問題是此次衝突另一大重點。有鑑於戰爭開始後，油價一路高歌猛進，美國的通脹亦將受其連動，拜登有意號召各方抵制俄羅斯油氣，卻也急於尋求新油源，降低油價，並讓高依賴俄羅斯油氣者（例如德國）有替代方案可選。

目前看來，說服石油輸出國組織（OPEC）增產、解禁委內瑞拉原油、解禁伊朗原油（涉及核協議談判），皆為美國的努力方向。不知您怎麼看待這一發展？

劉孟俊：OPEC這部分，美國不會放棄談判，否則便是將空間讓給中國與俄羅斯，中東向來是個敏感的地方，中美俄都有一定影響力。委內瑞拉則涉及美國對「後院」的掌控，在門羅主義視野下，拉美向來是美國不能棄守的勢力範圍，會與委內瑞拉走到今日境地，是美國犯下了戰略失誤。目前看到華盛頓與委內瑞拉的馬杜羅（Nicolás Maduro）當局談判「以油換債」，其實就是美國有意重築「後院籬笆」的跡象。

2016年9月27日，第一艘裝載美國頁岩油的油輪抵達英國。數年前，美國靠頁岩油出口一度成為最大石油出口國之一。然而因俄羅斯沙特等國彼時的增產配合，令依賴資本槓桿的美國頁岩油產業遭受重大創傷。（Getty）

從另一個角度來說，美國這些努力，應是為預防俄烏衝突長期化後，全球爆發缺油危機的準備；但我們也不能忽略美國頁岩油商的產業利益，儘管美國眼下看起來持續尋覓新油源，卻也不會讓這一舉動凌駕在自己的國家利益上，前陣子是因油價低迷、頁岩油開採成本又相對高，所以頁岩油商並未積極增產，但未來就很難說了。

從美國的角度來看，要平抑國際油價，除了找OPEC、委內瑞拉、伊朗外，其實還有幾個選項。第一，就是向國際市場釋出戰備儲油，如此一來既能減緩油價飆升，也對歐洲盟友有所交代；第二，就是讓國內頁岩油商加大開採，也能讓市場看到風向，油價就不至於無序上升。但平心而論，美國與其歐洲盟友，眼下也不算太吃力，畢竟冬天已經過去。

多維：德國高度依賴俄羅斯油氣，此次衝突爆發後，只能被迫斷氣北溪二號，但暫無跟進美國的對俄石油禁運；英國雖部分跟進，首相約翰遜（Boris Johnson）卻也立即飛往沙特尋求新油源。在您看來，倘若不妥協氣候目標，歐洲約要多久時間，才能顯著降低對俄油氣依賴？

劉孟俊：這次危機後，我相信歐盟也會加快能源轉型進程，期望減少對俄油氣依賴。

在俄烏衝突升級的背景下，德國政府將暫時停止北溪2號天然氣管道項目的審批程序。（美聯社）

但能源轉型有一大障礙，就是新能源的供電相對不穩，不論是風能或太陽能。而要解決這個問題，可從兩方面着手：第一是開發儲能技術，例如在太陽能發電量充足時，可將未用完的電儲存起來，風電亦然；第二是開發新的能源，例如「氫能」。但氫能也有保存上的問題，若將氫置於鋼瓶中，瓶身便容易脆化，另外鋼瓶也有一定重量，如果保存容器太重，使用氫能的效益便會大幅縮減，例如汽車就很難帶着笨重鋼瓶到處跑。上述方向都有一定的技術與條件限制，但總之也是努力選項。

至於歐洲要花多久時間，才能顯著降低對俄油氣依賴，這其實不容易計算，但我們可以就現有標準來推估。我這邊立即想到的，就是歐盟在2021年7月14日公布的碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM），這個機制規範了碳足跡與碳排放量，未來碳密集型產品若要出口至歐盟，必須先購買憑證（CBAM Cerificates）；進口至歐盟成員國的水泥、鋼鐵、鋁、肥料及電力產品，也需向進口國申報其產品的碳排放量。

歐盟當初是規範，自2023年1月1日起，這個機制開始為期三年的過渡階段（transitional phase），2026年起正式實施。俄烏衝突過後，歐盟或許會加速這個進程，縮短過度時程，這部分可以再觀察。但若真往這個方向走，可能會為中國與其他國家帶來壓力，畢竟減碳確實需要中美日相配合，才能發揮效果，OPEC等石油輸出國的壓力就更不用說。

2022年3月中旬，英國首相約翰遜（Boris Johnson）訪問海灣國家，與阿聯酋酋及沙特阿拉伯討論遏制汽油價格。圖為約翰遜3月16日參觀位於沙特阿拉伯利雅得的沙特基礎工業（SABIC）總部的製造工廠。（AP）

多維：此次俄烏衝突及後續制裁，意外波及自俄烏大量進口糧食的地區，北非與中東國家恐成最大受害者。俄羅斯是世界第一的小麥出口國，此次制裁雖未直接狙擊糧食商品，卻因支付、貨運等因素，影響了俄羅斯的糧食出口。

您認為長期下去，俄羅斯的糧食樞紐地位會否下降？若如此發展，又是何國有能力填補這一空間？

劉孟俊：其實俄羅斯已經出了一招，那就是擬要求各國用盧布購買糧食。3月30日俄羅斯國家杜馬主席已經提到，除了要求各國以盧布支付天然氣外，未來俄羅斯出口的石油、穀物、金屬、化肥、煤炭和木材，也可能以盧布定價。由此可見，俄羅斯的策略思維非常明晰。

所以我個人比較擔心的，並非俄羅斯的糧食出口問題，而是今年秋冬即將發生的歉收危機。俄烏兩國都是糧食出口大國，但兩國勞動力如今都有一部分在戰場上廝殺，人們不可能一邊戴着鋼盔、一邊在農地裏耕作。眼下的春夏糧價，或許還不會有顯著拉升，但今年冬麥收成時，因為播種率的下降，必然導致產量下滑。

在這種情況下，要評估全球糧食安全，就必須掌握其他糧食出口大國的採收情況。南半球的話，主要就是巴西、阿根廷、澳洲，就2021年數據來看，他們分別是全球糧食出口排名第二、五、八名的大國；北半球的話，就是美國、中國與加拿大，分別是全球第一、三、四名。若預估到俄烏歉收情況嚴重，其實上述幾國可以現在開始增加播種，或能有效避免糧食危機在今年秋冬引爆。

作為重要糧食出口國，俄烏兩國的產量因當下烏克蘭局勢而大受影響。（Getty）

多維：在俄烏衝突的期程外，中美貿易戰的互動也引人注目。3月23日，美國貿易代表辦公室（USTR）聲明稱，重新豁免對352項從中國進口商品的關稅。

不知您如何評價這一舉措？是否與俄烏衝突爆發後，美國有意緩和中美關係有關？

劉孟俊：這種說法可能是期待中美「對峙落幕」的心理所致。其實美國這一舉動，算不上對中國的示好，因為對這些進口商品的關稅豁免，早在2022年前便已決定，這次動作只是「更新」（renew），也就是當初雙方約定的豁免期限已過，經過檢討與評估後，決定繼續豁免。但這一動作，不能影響中美貿易戰的長期趨勢。

外界或許會有一些誤解，認為這與3月18日習拜第二次視頻峰會有關，即似乎雙方會談後，中美關係有所緩和，故美國「釋出善意」。其實就中美貿易戰本身而言，並沒有任何積極進展，因為中美關係並沒有本質的顯著改善，故貿易戰的趨勢很難停下。

2018年中美貿易戰爆發後，中國便持續修法，強化安全審查、外資審查，也積極增強對抗長臂管轄的能力，可以這麼說，美國過去以法律對抗外力的措施，中國這幾年也學了很多。

習近平3月18日晚間與拜登視頻通話。（新華社）

多維：此次台灣亦跟進經濟制裁俄羅斯，但至今似乎唯有被烏克蘭點名的華碩公司（ASUS）明確暫停出貨至俄羅斯，其餘「禁止與烏東兩地進出口貿易；禁止對俄羅斯的個人、團體、企業與軍事相關團體輸出半導體等產品：將嚴厲審查出口貿易至俄羅斯的產品；必要時將扣留俄籍船艦與班機」等措施，似乎還未看到明確動作。

不知您怎麼看待台灣的應對？目前據傳俄羅斯有意將台積電的訂單轉往中國代工廠，不知您如何看待這一訊息？

劉孟俊：台灣人似乎還是照喝伏特加酒。其實可能美國也不太期待台灣能發揮什麼角色。

華碩事件的脈絡是這樣，烏克蘭副總理兼數碼部長在3月12日在Twitter點名，指稱俄羅斯坦克與導彈之所以能持續發動精準攻擊，「是因為使用了華碩技術」，並以此要求華碩終止在俄業務。長期以來，華碩與宏碁（Acer）號稱「台灣雙A」，在國際上都有一定的品牌形象，這次被烏克蘭點名，雖會衝擊華碩的在俄業務，卻也讓其品牌知名度意外大增。

但烏克蘭的點名其實有些站不住腳，其暗示華碩向俄軍提供定位技術（GPS），但一來華碩GPS系統所用晶片，大多不是自己生產製造的；二來華碩GPS系統也只用在自己的手機產品上，其性質是民用而非軍用。

即便俄羅斯自己的GPS系統當真失靈，迫不得已用了華碩的，民用GPS也根本無法導引導彈。或許是因為華碩個人電腦的在俄市佔率很高（15.6%），在聯想（18.5%）、宏碁（16.8%）後排名第三，所以提供了「俄軍指揮官因為本土電腦失靈，故使用華碩筆電進行指揮」的想像？但總之烏克蘭最後也得到了華碩的捐款。我個人認為，烏克蘭或許還是希望外界加強對俄制裁，達到供應鏈斷煉的效果，所以才會這樣點名。

3月28日，烏克蘭，基輔外圍城市布羅瓦里（Brovary）附近，一名烏克蘭士兵站在斷橋上。該橋由烏軍炸毀，以減慢俄軍推進。（美聯社）

至於俄羅斯是否可能將台積電代工生產的晶片訂單轉往中國？我認為假如台積電真的對俄羅斯斷供，那麼這是必然發展。放眼國際，能做晶片代工的公司不多，台灣就是台積電（TSMC）、聯華電子（UMC），美國有格羅方德（GlobalFoundries），英特爾（Intel）也有部分產能可做代工，韓國的三星（Samsung）也可以，中國就是中芯國際（SMIC）。

台灣廠商若都不幫俄羅斯代工，基於當下國際情勢，俄羅斯也不可能去找英特爾。那麼美光（Micron）呢？美光也不行，因為美光做的是內存IC（DRAM）；三星雖然兩種都有做，卻也因為政治原因，不太可能接俄羅斯的晶片代工單，格羅方德也是。因此最後能接手的，應該就是中芯國際。但關鍵就是，俄羅斯到底需要哪一等級的晶片？現在美國也緊盯中芯國際，後者就算真的要接俄羅斯訂單，恐怕也不能太高調，因為這會影響往後中芯國際取得新製程設備。

其實從總體數據來看，台灣跟俄羅斯的貿易煉結相當淡薄，因此這次即便參與制裁，也不太能產生強大殺傷力。但對台灣而言，科技技術、產品來源應該多元化、全球化，台灣市場不能只有美國、日本、歐盟、以色列的科技，其他諸如中東歐乃至俄羅斯，應該也要成為台灣技術市場全球採購（Global Sourcing）的重要來源之一。俄羅斯的科技實力並不弱，仍有其特殊性，台灣不應忽視。