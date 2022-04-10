疫情｜日本上調單日入境限制至1萬人　韓連續2天少過20萬確診

日本新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診突破700萬之際，4月10日起放寬防疫入境限制，把每天入境人數上限提升至1萬人。



日本

根據日本放送協會，日本分階段上調單日入境上限，3月1日把單日入境人數上限提升至5,000人，14日至7,000人，4月10日開始每天允許1萬名不持有再入國許可的外國人入境，觀光目的除外。政府未來會繼續上調單日入境人數上限，重啟境外旅客入境新規，推動恢復社會經濟活動。

日本9日新增52,741人確診，累計增至7,001,730人受感染。日本國立感染症研究6日預估，在5月第1周，全國93%確診會被變種病毒株Omicron（奧密克戎）亞種BA.2所替代。

韓國

韓聯社報道，根據中央防疫對策本部10日公布，全國新增164,481人確診，單日新增病例連續2天少於20萬個。但由於週末檢測量較少，不排除單日確診會在13日回升。死亡新增329個，重症患者則達1,114人。

沙特

疫情迫使過去2年的朝聖人數大幅減少後，沙特阿拉伯9日表示，今年朝覲會7月舉行，將允許來自國內外100萬名穆斯林參與。根據規定，朝覲者年齡應在65歲以下且完整接種疫苗，境外人士還需提交對病毒呈陰性反應篩檢證明。

沙特在疫情爆發前、2019年有約250萬人前往麥加朝聖，但2020年、疫情爆發後，政府只允許1,000人朝聖，引發海外穆斯林不滿。