日韓疫情｜專家：日本進入第七波　韓國將公布「後Omicron」政策

日本新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有再度升溫的跡象，可能將出現第7波疫情，甚至沖繩縣已率先陷入其中。韓國方面，新增個案雖仍處於6位數的狀態，但政府已定於下週公布「後Omicron（奧密克戎）」政策。



日本放送協會（NHK）稱東京都9日新增8,102確診個案，較2日增加707個，另新增6個死亡病例。東京都重症病人較8日減少1人，合計29人。

日本在多地都有疫情反彈跡象之際，專家警告，該國正在進入第七波疫情。

政府在致力防止新增個案增加，同時又不叫停社會及經濟活動，故想加強推動年輕人接種。日本新增個案多來自年輕群體。

日本經濟再生擔當大臣山際大志郎8日就疫情可能反彈發出警告，稱從整體而言，新增確診個案增加已持續一週以上，有必要注意主流病毒株已被Omicron亞型BA.2所取代。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2022年4月6日，首爾一個公園內，不少人聚在一起下圍棋。（AP）

韓國方面，新增185,566個確診個案，是時隔4天後再次回落至20萬個以下水平，也是連續第5天在30萬個以下。

新華社報道，韓國中央防疫對策本部4月9日通報，在新增個案中，32,320人是首爾居民。居住在京畿道和西部港口城市仁川的新增個案分別為48,198和9,759個。

當天新增死亡個案338個。重症病人1,099名，較之前一天減少6人。

政府8日稱下週將公布以防疫和醫療日常化為目標的「後Omicron時期防疫體系」和「保持社交距離」調整方案。政府認為，境內Omicron個案的減少趨勢日益明顯，並一直為迎接「後奧密克戎時期」的到來而做準備。據悉，政府考慮將疫情的傳染病等級從最高的一級下調到與結核、水痘、麻疹等相同的二級。