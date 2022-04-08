新冠肺炎｜世衛：非洲感染人口實際可達三分之二　遠超報告數字

世界衛生組織表示，非洲大陸的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）真實感染人數比報告的確診病例多97倍，這也意味著非洲有超過三分之二的人口可能已染疫。



世衛組織非洲區主任莫蒂（Matshidiso Moeti）4月7日的新聞發布會上表示，世衛對2020年1月至2021年12月間發表的150多項新冠感染相關研究進行分析，發現非洲大陸真實的感染人數可能遠超已報告的病例。

研究指出，感染新冠的非洲人口比率從2020年6月的3%大幅飆升至2021年9月的65%。相比起當時報告的820萬例病例，感染人數實質應為8億。研究也表明，隨著Beta和Delta變種的出現，病毒感染率急劇上升。

圖為4月5日，南非索韋托的一個鬧區，市民在街上帶着口罩。（AP）

穆蒂指出，要獲取真實數字十分困難，由於有67%的新冠感染患者都是無症狀感染，因此她強調要持續對新冠病毒的檢測、對密切接觸者的追蹤及監測才可。穆蒂再次強調接種疫苗的重要性，呼籲非洲各國加快推進疫苗接種。

迄今為止，非洲已完成為2 . 09億人（占總人口的16%）接種疫苗，相比歐洲等其他地區仍十分低。截至4月6日，非洲共有1150萬宗確診病例和25萬宗死亡報告，但實際接觸病毒的人數應該更多。