德國或將在2022年停止從俄羅斯進口石油

據英媒報道，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）4月8日表示，德國2022年可能停止從俄羅斯進口石油。這表明，在俄羅斯入侵烏克蘭後，德國這個歐洲最大經濟體迫切需要擺脱對俄羅斯能源的依賴。



朔爾茨在倫敦與英國首相約翰遜（Boris Johnson）舉行的新聞發布會上表示，「我們正在積極努力，爭取擺脱對（俄羅斯）石油的依賴，我們認為今年將能夠做到這一點。」

歐盟本周批准了對俄羅斯的新制裁，包括從8月開始禁止進口俄煤炭。在俄羅斯2月24日入侵鄰國烏克蘭之後，德國加大了減少從俄羅斯進口能源的力度。

俄羅斯石油現在佔德國進口的25%，低於入侵前的35%，俄天然氣進口佔比也從55%降至40%。俄羅斯硬煤進口佔比從入侵前的50%下降到25%。

停止從俄羅斯進口天然氣對德國來說更加困難，在德國第一季度天然氣進口中，俄羅斯天然氣佔40%。德國希望到2022年夏天將俄羅斯天然氣的佔比削減到24%。但這個歐洲最大的經濟體可能要到2024年夏天才能結束對俄羅斯天然氣的依賴。

朔爾茨說：「我們正在積極努力消除從俄羅斯進口天然氣的必要性。」

「正如你可以想像的那樣，這並不容易，因為需要首先建設基礎設施。因此，需要建設通往德國北部的管道，再氣化港口，使諸如液化天然氣船等渠道可以向德國的天然氣電網供氣。」