SpaceX首個平民國際太空站任務太空人抵埗 機票1張承惠逾4億元
撰文：洪怡霖
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史上第一批前往國際太空站（ISS）、全為平民的太空人團隊4月9日平安抵達。
美國太空總署（NASA）、太空探索技術公司（SpaceX）和總部位於侯斯頓（Houston）的阿克肖姆航天公司（Axiom Space）合作，由4人組成的民間太空人團隊，8日早上乘搭火箭「獵鷹9號」升空。它經過21小時飛行，美國東部時間9日上午8時29分與國際太空站對接後成功抵達。
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參加者是3名來自美國、加拿大及以色列的富商，他們每人支付5500萬美元（約4.3億港元）旅費，並由NASA前太空人阿萊格里亞（Michael Lopez-Alegria）陪同下，前往世界最昂貴的旅遊勝地。
#Ax1 crew welcomed by the @space_station crews as they leave Dragon and enter into their home for the next 8 days pic.twitter.com/ewgYizC2Kv— Axiom Space (@Axiom_Space) April 9, 2022