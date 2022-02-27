馬斯克應烏克蘭要求　派SpaceX Starlink衛星從太空提供上網服務

撰文：聯合新聞網
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太空探索技術公司（SpaceX）行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，SpaceX的「星鏈」（Starlink）衛星已在烏克蘭上空運行。

馬斯克表示，應烏克蘭數碼化轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）的要求，SpaceX的Starlink衛星現在已經在烏克蘭上空運行。

費多羅夫在推特上向馬斯克發文：「當你試圖殖民火星時——俄羅斯試圖佔領烏克蘭！ 當你的火箭成功從太空返回地球時——俄羅斯的火箭攻擊了烏克蘭平民！ 我們要求您向烏克蘭提供Starlink衛星站，呼籲理智的俄羅斯人站起來。」

馬斯克回應：「Starlink服務現在已在烏克蘭啟動。繼續還會有更多衛星站。」

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