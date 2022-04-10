斯里蘭卡總統晤倒戈國會議員 探討成立臨時內閣應對經濟危機
撰文：許懿安
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斯里蘭卡（Sri Lanka）總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）面對國家因陷入經濟危機而觸發多地大規模示威，政局也愈趨動盪，看來不得不尋求內部合作。4月10日他邀請41名退出執政聯盟的國會議員會面，探討成立臨時內閣之事。
拉賈帕克薩來自斯里蘭卡自由黨（Sri Lanka Freedom Party，SLFP），其黨主席西里塞納（Maithripala Sirisena）稱會面時間定在當地時間晚上7時，即香港時間同日晚上9時30分。
SLFP有41名議員4月5日宣布退出執政聯盟。執政聯盟此後無法225席的國會中維持過半數的113席。
西里塞納稱，反對派希望拉賈帕克薩讓國家在未成立到臨時內閣的過渡期間，有個團結的政府，並削減他的行政權力以應對危機。
斯里蘭卡因償還今年外債，須籌措外匯應對，無法進口煤炭、石油及藥物等必需品，這亦加劇食品價格急升以及每日長達13小時停電的問題，觸發民眾3月31日起上街示威。這是該國自1948年脫離英國獨立後最嚴重的經濟危機。
與此同時，4月4日內閣26名部長全部辭職，4月5日41名國會議員退出執政聯盟，拉賈帕克薩則堅拒辭職。