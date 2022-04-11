拜登11日將與莫迪視像會晤　或促減購俄羅斯能源

在美國明確表示不希望見到印度增加進口俄羅斯能源之後，美國總統拜登（Joe Biden）將於4月11日與印度總理莫迪（Narendra Modi）進行視像會晤。



白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）4月10日發布聲明稱，美國總統拜登將於4月11日與印度總理莫迪進行視像會晤，雙方將圍繞俄烏局勢及新冠疫情等一系列問題上的合作進行討論。

普薩基在聲明中表示，領導人「將推進有關發展印太經濟框架和提供高質量基礎設施的持續對話」，「拜登總統將繼續就俄羅斯對烏克蘭的殘酷戰爭的後果，以及減輕其對全球糧食供應和大宗商品市場的破壞性影響進行密切磋商」。

印度此前因拒絕就俄羅斯發動烏克蘭戰爭譴責俄羅斯，遭到美日澳密集施壓，美國總統拜登3月21日曾點名批評印度對俄羅斯的反應「不堅定」。

英媒3月30日引述美國政府一位高級官員表示，印度大舉增加從俄羅斯進口石油，可能會讓印度面臨「巨大風險」。

報道稱，儘管美國目前對俄羅斯實施的制裁並未阻止其他國家購買俄羅斯石油，但這一警告令人預期，華盛頓將試圖把其他國家的石油購買限制在正常水平。

美國主管國際經濟事務的副國安顧問辛格（Daleep Singh）日前訪印期間也曾表示，美國不會為印度從俄羅斯進口能源設定任何「紅線」，但不希望看到印度從俄羅斯進口能源的「快速增長」。

印度是全球第三大石油進口國和消費國。自俄烏戰爭爆發後，西方對俄羅斯實體實施制裁，受到大幅折扣的誘惑，自2月底俄羅斯入侵烏克蘭以來，印度已經購買了至少1,300萬桶俄羅斯原油。而根據英媒統計的數據顯示，2021年全年的進口量約為1,600萬桶。

白宮表示，這次視像會晤之後，將擇機舉行美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）和印度國防部長辛格（Rajnath Singh）之間的「美印2+2部長級」會議。