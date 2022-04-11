中國12架「運20」抵達塞爾維亞　美媒：解放軍在歐洲進行武力展示

在4月9日有6架運-20抵達塞爾維亞以後，當地時間4月10日，第二批6架中國運-20A抵達塞爾維亞貝爾格萊德的巴塔尼察空軍基地，此舉引發外界關注。



美聯社4月10日在報道中稱，這是解放軍在「歐洲進行的武力展示」，展示了中國日益增長的全球影響力。

美聯社稱，中國武器「會加劇塞爾維亞和科索沃的緊張局勢」，西方國家擔心，烏克蘭衝突期間，巴爾幹地區的武器運輸可能會威脅到該地區「脆弱的和平」。

根據航空查詢軟件FlightRadar24的訊息顯示，4月10日，第二批6架運-20大型運輸機穿越土耳其領空，抵達塞爾維亞首都貝爾格萊德郊區的巴塔尼察空軍基地。當地社交媒體拍攝到的畫面現實，6架中國運20運輸機順利降落在塞爾維亞巴塔尼察空軍基地。

12架次運-20先後奔赴海外執行任務，這是運-20有史以來赴海外執行任務的飛機數量最多的編隊。

雖然塞爾維亞官方沒有證實導彈交付，但塞爾維亞總理武契奇（Aleksandar Vucic）10日表示，塞爾維亞軍隊將在12日或13日展示接收到的「最新的武器」。

這6架運-20的編號為20041、20042、20045、20047、20049和20142。

值得一提的是，由於第二批次的運-20航線和9日基本一樣，也有不少土耳其居民拍攝到在博斯普魯斯海峽上空巡航飛行的運-20。

另據The Drive網站《戰區》欄目評論稱，如此多的運-20同時出動前往歐洲是前所未有的，也說明中國運輸機隊的戰略空運能力不斷提高。