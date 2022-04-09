王毅同塞爾維亞外長通話：反對以脅迫方式要求別國選邊站隊

4月8日，中國國務委員兼外長王毅同塞爾維亞外長塞拉科維奇（Nikola Selakovic）通電話。王毅表示，國際社會應高度警惕冷戰思維的回潮，反對以脅迫方式要求別國選邊站隊。



據中國外交部官網消息，4月8日，中國國務委員兼外長王毅同塞爾維亞外長塞拉科維奇通電話。

王毅表示，作為塞方長期可靠的「鐵桿朋友」和全面戰略夥伴，中方將堅定支持塞方維護國家主權、領土完整和民族尊嚴，堅定支持塞方奉行獨立自主的外交政策，堅定支持塞方按照國家和民族的根本利益作出判斷和決定。

王毅強調，當前形勢下，國際社會應高度警惕冷戰思維的回潮，共同抵制分裂世界的圖謀。塞爾維亞面臨着複雜多變的外部環境，但只要保持定力，堅持發展，就能戰勝前進道路上的艱難險阻。相信塞方有智慧、有能力維護好自身的正當權益。

王毅強調，反對外部勢力對主權國家施加政治壓力，反對以脅迫方式要求別國選邊站隊。中國也願繼續在國際和多邊平台同塞方相互支持，包括抵制將人權事務政治化、工具化的圖謀。

王毅表示，中方願同塞方加緊落實兩國元首重要共識，加快推進匈塞鐵路諾蘇段建設，支持重點合作企業運營好發展好，儘快簽署兩國自貿協定，為合作注入強勁動力，也助力塞進一步提升自身競爭力。

塞拉科維奇感謝中國國家主席習近平第一時間向塞爾維亞總統武契奇勝選連任致賀，感謝中方堅定支持塞維護自身核心利益，塞方同樣堅定支持中方維護主權和領土完整，反對任何企圖分裂中國的行徑。

塞拉科維奇表示，塞中兩國高質量共建「一帶一路」，匈塞鐵路貝諾段順利通車，經貿合作取得前所未有成果。中國企業積極參與塞國家建設，為塞經濟社會發展發揮不可或缺的作用。塞方願同中方深化「鐵桿友誼」，攜手應對挑戰。

塞拉科維奇表示，塞方堅定致力於維護聯合國憲章宗旨原則，塞爾維亞也不會背棄真正的朋友。中方在國際事務中始終秉持公道公正立場並積極勸和促談，塞方對此高度讚賞。