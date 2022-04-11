法國大選｜美媒：華府憂馬林勒龐當選總統或瓦解北約

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement National，RN，前稱國民陣線Front National）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）4月10日獲參加第二輪投票資格。美媒指，白宮擔心，馬林勒龐獲勝或導致北約（NATO）這個西方抗俄聯盟瓦解。



美國政治新聞網站Politico於10日報道，由於民意調查顯示馬克龍和馬林勒龐支持率差距縮小，歐洲和華府所有人均關注這場選舉，因為俄烏戰爭持續之際，這些盟國尋求權衡巴黎是否仍是對抗普京軍隊的可靠夥伴。

Politico在8日引述3名高官稱，若果親俄的馬林勒龐獲勝，或會顛覆西方抗俄聯盟，擾亂法國作為歐洲主要大國的地位，讓其他北約成員對留在聯盟一事打退堂鼓。

馬林勒龐計劃減少法國對歐盟的貢獻，被指責是名義上讓法國脫歐，又已明確表達她想法國退出北約的意願。