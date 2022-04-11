新加坡總理李顯龍：若在中美之間下錯注就要付出代價

新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）評價中國國家主席習近平是有使命感的政治人物，他坦言若在中國與美國之間下錯賭注，就要付出代價。新加坡應必須非常小心處理同中國關係。

新加坡總理李顯龍4月1日接受美國《華爾街日報》專訪時談及烏克蘭危機、中美關係和美國的信譽三大話題。

李顯龍首先表明烏克蘭危機的立場，他稱主權和領土完整不僅僅是《聯合國憲章》的原則之一，對於新加坡這樣一個小國來說，這是一個不容妥協的根本原則。

烏克蘭危機對亞洲各種事態發展帶來眾多影響。一些輕率之人就談到亞洲正形成一種類似北約的情況，但亞洲是截然不同的。此外，個別國家正在盤算如何在國防能力，甚至是核能力等方面做出回應，以及烏克蘭危機對它們的影響。至於誰會來幫助它們，以及一些日漸升温的事態會如何發展，例如台灣問題。他的個人看法是：烏克蘭危機不會給台灣的前景帶來太大的影響。台灣問題有它自身的發展動態和歷史背景，但人們可以就此進行討論。

第二，烏克蘭危機將許多事情複雜化，包括中美關係。美國問中國為什麼不和他們站在同一陣線。新加坡必須非常小心處理，不要順理成章地把烏克蘭問題定義為中國已經站在錯誤的一邊，讓這個問題變成一個民主主義與專制主義之間的鬥爭。

第三，當被問及美國的信譽時，李顯龍認為，這可從兩個方面着手——其一，人們是否還能跟美國做生意並相信他們作出的承諾。

雖然沒有規定不能跟美國做生意，但這會讓事情變得更復雜。美國立場的穩定與一致性有好有壞。他認為一個穩定但可惜且無益的層面是美國兩黨對於中美關係的立場。

其二會影響美國可信度的是一個國家的世界地位。但世界對此的看法並不一致。世界某些地方，明確地說包括中國，強烈認為東方正在興起，西方正在衰落。他們認為美國並沒有一個光明的未來，因為對於美國這種權力制衡的民主制度而言，世界的變化太快了。

李顯龍稱，這是個賭注，若下錯，就需要付出代價。而且錯的可能性很大。比如要為過於雄偉的計劃，過於自滿的假設，以及過於強勢的行為引發問題而付出代價。這不只會影響美國也會影響世界各地。

美國副總統哈里斯（左）和新加坡總理李顯龍於8月23日在新加坡舉行聯合記者招待會。((AP)

《華爾街日報》稱讚李新龍的的觀察和看法很有用也很坦率。記者想知道「他認為中國領導人對美國持有什麼態度，以及他認為習在太平洋地區及其它地區的整體戰略是什麼？」

李顯龍回答道，中國是把太平洋區域視為所謂的近鄰。中國與該區域有着密切的互動，而不僅僅在貿易方面。中國也是本區域大多數國家最大的貿易夥伴。許多國家都在中國進行投資，新加坡當然也有，而中國也日益在這些國家進行對外投資。中國想交朋友，也想施展影響力。

他提示稱，區域內的每個國家都與中國有着廣泛的關係，都希望抓住中國提供的商機，與中國做生意。但同時，也希望在多極化的世界裏，保有一定的行動自由和自主權。

記者問及「對中國從一開始對疫情的處理和應對有什麼看法，而這是否造成了什麼持久性的影響？」

他認為太平洋區域比美國更尊重中國的做法。美國嚴厲指責他們一開始沒有迅速發現、公布和消滅新冠病毒。但實際上，中國一個月內就公諸於世，各國也爭相作出反應。一些國家反應迅速，而另一些國家，如美國，則遺憾地沒有更快地作出反應。

李顯龍還稱，如果他是中國人，被要求證明病毒沒有從實驗室裏泄漏，而這個說法本來就沒有太多根據，他會質問：為何要開放實驗室，以消除這種不合理的要求和猜疑？在實驗室裏，可能還有很多其他事物，是中國不願意透露的，這也合情合理。

《華爾街日報》問及中美製造業貿易和香港局勢時，李顯龍稱，這是兩個不同的問題。脱鈎的問題對新加坡造成多大的影響取決於它有多嚴重。

他認為，目前為止，基本的原則是各國可在法律允許範圍內偏離嚴格的自由貿易規則，並提供津貼。世貿組織制定了一套公平貿易規則，並進行仲裁。

香港則是另一個問題。對香港而言，更長遠的問題是在2019年後，在發生學生示威事件後，中國改變了條例並制定了新法律。

在香港回歸中國前，兩地的發展起點很不一樣。中國大陸會與香港靠得更近，而香港也會更像中國的情況。今年是香港回歸中國25周年，是50年的中間點。他相信即便環境正逐漸改變，香港仍然可以維持生計，不僅僅是掙扎求存而已。

當《華爾街日報》記者質疑中國加入國際組織如國際貨幣基金組織是為了擴大影響力時，李顯龍反問道，問題不是美國為什麼要讓中國發揮更大影響力，而是這個機構的合法性是否有所改變，特別是現在無法避免中國成為世界經濟的一部分。

《華爾街日報》提及李顯龍在講話中提及過「很明顯的亞洲沒有北約，也不會有亞洲版的北約。」記者問道如何面對中國所帶來的的挑戰時，他稱，除了要防禦傳統的戰役外，各國還要考慮核武問題，尤其是東北亞國家和地區。

他還稱，新加坡和美國的合作緊密，美國參與本區域事務是件好事，但這並不表示新加坡會參與美國涉入的戰爭，或在新加坡出事時會要求美國前來搭救。他認為，最好是維持現狀，因為本區域的國家並非都想和各方對峙。

《華人街日報》記者一再追問李顯龍對中國國家主席習近平的個人評價時，他稱，至於中國方面，無法知道習近平的想法，但他相信習有一種使命感。他們明確提出「站起來」 、「富起來」 和「強起來」三大目標。毛澤東讓中國「站起來」，然後鄧小平再讓中國「富起來」，現在習近平要讓中國「強起來」。

他還提醒美國所面對的挑戰是，能否處理好與中國的關係，讓中國以有建設性而非破壞全球體系穩定的方式實現目標。