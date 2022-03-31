李顯龍：中國不會因沒疏遠俄羅斯而在亞太區付政治代價

正在美國訪問的新加坡總理李顯龍3月30日表示，俄烏戰爭破壞國際框架和全球合作體系，也加劇中美緊張關係。



李顯龍30日在美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）的座談會上，在回答問題時否認自己是「北京耳語者」（Beijing Whisperer）。

他又談到俄羅斯入侵烏克蘭為中國帶來某些尷尬問題，這違反中方非常珍視的原則，即領土完整、主權和不干涉內政，但他認為在亞太地區內，中國不會因為拒絕疏遠俄羅斯而付出政治代價，他指區內所有國家都擔心主權和聯合國憲章原則，但也要保持和中國的聯繫，且不少國家如印度也與俄羅斯有重要聯繫。

李顯龍也稱，如果美國切斷與中國的聯繫，雙方代價都會非常高。

據《聯合早報》報道，李顯龍認為中國發展動力巨大且不能阻擋，他稱「你可以嘗試阻擋它、拖慢它，這樣你可以為自己阻絕一些衝擊，但也設定一個會持續很長時間的麻煩關係。你也可以嘗試和它合作，讓它融入國際體系，你和它都從中獲益。慢慢的，你希望一個具建設的演變會發生。」

李顯龍提到兩岸關係時說：「我認為我們都希望在台灣看到現狀能持續下去，如果有任何改變，絕不能是以強行或非和平方式發生。」