解放軍運20抵塞爾維亞惹猜測　中國外交部：勿過度解讀

中國空軍運輸機近日赴塞爾維亞，向塞軍方交付軍事物資。中國外交部發言人趙立堅就此回應。



中國外交部在4月11日舉行例行記者會，有記者就中國空軍運輸機飛往塞爾維亞一事提問，趙立堅回應稱，為落實中國和塞爾維亞雙邊合作計劃，中方近日派遣空軍運輸機向塞爾維亞運送常規軍事物資，這是中塞雙方年度計劃內合作項目。

同時，他表示，「我們希望有關媒體不要過度解讀，這個項目不針對第三方，與當前的局勢也毫無關係。」

在4月9日有6架運-20抵達塞爾維亞以後，當地時間4月10日，第二批6架中國運-20A抵達塞爾維亞貝爾格萊德的巴塔尼察空軍基地，此舉引發外界關注。

美聯社4月10日在報道中宣稱，這是解放軍在「歐洲進行的武力展示」，展示了中國日益增長的全球影響力。

報道指，中國武器「會加劇塞爾維亞和科索沃的緊張局勢」，西方國家擔心，烏克蘭衝突期間，巴爾幹地區的武器運輸可能會威脅到該地區「脆弱的和平」。

根據航班追蹤網站FlightRadar24的訊息顯示，4月10日，第二批6架運-20大型運輸機穿越土耳其領空，抵達塞爾維亞首都貝爾格萊德郊區的巴塔尼察空軍基地。當地社交媒體拍攝到的畫面現實，6架中國運20運輸機順利降落在塞爾維亞巴塔尼察空軍基地。

12架次運-20先後奔赴海外執行任務，這是運-20有史以來赴海外執行任務的飛機數量最多的編隊。

雖然塞爾維亞官方沒有證實導彈交付，但塞爾維亞總理武契奇（Aleksandar Vucic）10日表示，塞爾維亞軍隊將在12日或13日展示接收到的「最新的武器」。