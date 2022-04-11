普京與奧地利總理會晤結束　內哈默形容過程直接及艱難

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的面對面會談已結束。內哈默形容與普京的會談是直接、公開及艱難。



內哈默稱在會面中呼籲普京結束與烏克蘭的衝突。他稱將與歐盟的夥伴討論是次會談。

內哈默是俄烏戰事爆發以來，首位與普京面對面會晤的歐盟國家領袖。

奧地利並非北約成員國，數十年來與俄羅斯保持着相當友好的外交關係，並經常試圖將自己設定為俄羅斯與歐洲利益之間的調解人。

內哈默會前表示，與普京進行會談的目的是促進莫斯科和基輔之間的對話。此前他在4月9日訪問烏克蘭。

烏克蘭局勢：圖為奧地利總理內哈默（左）2022年4月9日訪問基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（右）會面後舉行聯合記者會。（AP）

內哈默與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面後，10日在Twitter發文稱：「我明天要在莫斯科見普京」。

他告訴記者，自己旨在成為俄羅斯與烏克蘭之間的橋樑，希望盡一切可能讓戰爭停止。