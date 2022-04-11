普京與奧地利總理會晤結束 內哈默形容過程直接及艱難
撰文：許懿安
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奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的面對面會談已結束。內哈默形容與普京的會談是直接、公開及艱難。
內哈默稱在會面中呼籲普京結束與烏克蘭的衝突。他稱將與歐盟的夥伴討論是次會談。
內哈默是俄烏戰事爆發以來，首位與普京面對面會晤的歐盟國家領袖。
奧地利並非北約成員國，數十年來與俄羅斯保持着相當友好的外交關係，並經常試圖將自己設定為俄羅斯與歐洲利益之間的調解人。
內哈默會前表示，與普京進行會談的目的是促進莫斯科和基輔之間的對話。此前他在4月9日訪問烏克蘭。
內哈默與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面後，10日在Twitter發文稱：「我明天要在莫斯科見普京」。
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他告訴記者，自己旨在成為俄羅斯與烏克蘭之間的橋樑，希望盡一切可能讓戰爭停止。