奧地利總理：對外交化解俄烏戰爭感悲觀　普京已進入戰爭邏輯

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）4月11日進行面對面會談後，坦言普京的「戰爭邏輯」令人悲觀，或難透過外交化解俄烏戰爭。



據法媒4月11日報道，內哈默是俄烏戰事爆發以來，首位與普京面對面會晤的歐盟國家領袖。奧地利並非北約成員國，數十年來與俄羅斯保持着相當友好的外交關係，並經常試圖將自己設定為俄羅斯與歐洲利益之間的調解人。

內哈默在接受媒體採訪時說，自己主動提出訪問俄羅斯，以促進俄羅斯和烏克蘭展開對話並停火。並且已就此次莫斯科之行與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）和土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）進行磋商，並通報烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）。

內哈默4月11日訪問俄羅斯首都莫斯科，並與俄羅斯總統普京舉行會談。奧地利總理對普京的「戰爭邏輯」持「悲觀態度」，說與普京的會談是艱難的。「我們不應該抱有任何幻想，普京總統進入到自己的戰爭邏輯中，他正在採取相應行動，還希望是迅速的軍事行動能夠成功」。

內哈默認為，俄羅斯方面對與烏克蘭總統澤連斯基進行直接會晤幾乎沒有興趣。