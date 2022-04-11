疫情｜Omicron亞型BA.4及BA.5　被列入世衛監測名單

世界衛生組織（WHO）4月11日將兩個新的Omicron（奧密克戎）變異株BA.4和BA.5添加到它的監測列表中，以研究它們的突變以及它們對免疫逃逸的潛在影響。



世衛稱它已開始追蹤它們，因為它們「需要進一步研究，以了解它們對免疫逃逸潛力的影響」。世衛之前已將BA.1.1及BA.3加入名單中。

稱為BA.4和BA.5的Omicron「子系」（sublineage） 首先在南非出現，自此之後，專家警告這兩個變異株會迅速成為該國主流病毒。

英國新冠肺炎疫情：圖為2022年1月27日，一名身在倫敦地鐵站的男子行經一處，牆上有一張大型抗疫宣傳海報。（AP）

英國衞生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）日期為4月8日的一個報告稱，它們是「關切中的變種」（variants under concern）。

UKHSA在報告稱，英國Variant Technical Group（VTG）４月4日在前瞻掃描（horizon scanning）發現兩個新變種BA.4和BA.5。對這些變體精確定義的系統發生（phylogeny）工作正在進行中。

當局因尚未掌握到BA.4和BA.5的傳染及免疫數據，故此仍未將它們列入「需要關注的變異病毒株」（variant of concern）

UKHSA稱，在1月10日至3月30日之間，BA.4和BA.5在南非、丹麥、博茨瓦納（Botswana）、蘇格蘭及英格蘭現蹤。

截至上週為止，所有BA.5的個案都是出現在南非，但在周一博茨瓦納稱發現到BA.4和BA.5個案，所有個案中的病人年齡介乎30至50歲之間，全部都已接種疫苗，以及症狀輕微。

日本新冠肺炎疫情：圖為2022年4月9日，位於丹波市的篠山春日神社有能劇表演，一名女子在戶外戲台旁拍攝櫻花。（Getty）

現時在全球多地流行的Omicron亞型是BA.1及BA.2，導致包括日韓在內疫情升溫。

病毒會隨時間一直有變異，但有一些變異會影響它們的傳播、免疫逃逸的能力，或是它們引起的病症的嚴重性。

例如BA.2在已排序的個案佔94%，它比其他「姊妹」更具傳染性，但現時醫學界掌握的證據顯示，它看來不會導致病情變得嚴重。