朝鮮太陽節臨近　美國林肯號航母駛入東海威懾

在朝鮮「太陽節」（金日成生日，4月15日）臨近之際，美國核動力航母駛入韓國東部公海（東海）以示威懾。



據韓聯社4月12日報道，美國海軍研究學會（USNI）11日表示，美國海軍「林肯號」核動力航空母艦11日已駛入東海。

這是美航母自2017年11月之後時隔4年5個月再次進入東海。多名軍方消息人士此前曾表示，「林肯號」航母戰鬥群將在15日前後進入東海海域。

報道稱，這次「林肯號」將在東海停留5天左右。在此期間，韓美海軍很可能開展聯合軍演。韓聯社稱，美方強烈希望舉行美日韓三國聯合軍演，但因韓國對此感到為難，預計三方不會實施聯演。

駐韓美軍（USFK）發言人11日回應韓國媒體相關報道時表示，他們不會對計劃或正在進行的演習發表評論。

韓聯社認為，鑑於朝鮮3月已重啟中斷數年的遠程彈道導彈試射，預測朝鮮遲早會發射洲際彈道導彈（ICBM）並進行核試驗。

美國朝鮮半島問題特使金成（Sung Kim）4月6日表示，朝鮮很可能在4月15日金日成誕辰110周年紀念日進行核試或者試射導彈。

在朝鮮接連進行洲際導彈試射的2017年11月，美國海軍「列根號」（CVN-76）、「羅斯福號」（CVN-71）、「尼米茲號」（CVN-68）3艘航母曾同時現身東海，並與韓國海軍聯合舉行高強度演習。