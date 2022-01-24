美國雙航母進入南海訓練

美國防部1月24日稱，兩個美國航母編隊已入南海進行訓練，一位高級指揮官稱這是為讓盟友放心，並表明「抗衡惡性影響」的決心。



美國防部稱，由卡爾文森號（USS Carl Vinson）和林肯號（USS Abraham Lincoln）帶領的兩個美國海軍航母打擊群23日開始在南海的行動。

美國防部補充稱這些訓練將在國際水域按照國際法進行，但沒有提供更多細節。

中國方面尚未發表評論。

Operations in the #PhilippineSea, Jan. 22, w/ships & aircraft from #USSCarlVinson & #USSAbrahamLincoln Carrier Strike Groups, Carrier Air Wings 9 & 2, #USSAmerica & #USSEssex Amphibious Ready Groups joined by elements from the Japan Maritime Self Defense Force [@jmsdf_pao_eng]. pic.twitter.com/OvOj1QlbbG — U.S. Navy (@USNavy) January 23, 2022

近日美國太平洋艦隊與日本海上自衛隊在菲律賓海進行聯合演習，包括美軍2艘尼米茲級航空母艦、2艘兩棲攻擊艦，以及數艦巡洋艦與導彈驅逐艦、後勤補給艦等航母戰鬥群。日本海上自衛隊的日向號直升機母艦亦有份參加演習。

《觀察者網》引述《防務速報》（Defense flashnews）網站稱，美國海軍和日本海上自衛隊22日在菲律賓海舉行的聯合軍演，美國海軍機動部隊的主力全部出現。參演的艦艇包括：美國海軍航母卡爾文森號、林肯號；兩棲攻擊艦美國號（LHA-6）、埃塞克斯號（LHD 2）；提康得羅加級巡洋艦莫爾比灣號（CG-53）、尚普蘭湖號（CG-57）；驅逐艦查菲號（DDG-90）、格里德利號（DDG-101）、斯普魯恩斯號（DDG-111）以及日本海上自衛隊日向號直升機母艦（DDH-181）。

Five Flattops: Deployed US #carriers CARL VINSON CVN70 & ABRAHAM LINCOLN CVN72, as expected, joined up 22 Jan for a power demonstration in the Philippine Sea, with assault ships ESSEX LHD2 & AMERICA LHA6 and Japan's HYUGA DDH181 also taking part pic.twitter.com/aZ9F5KdNJn — Chris Cavas (@CavasShips) January 22, 2022

台灣《自由時報》報道，美軍22日下午三度在東沙附近宣告國際航行權。聯合新聞網則引述消息人士報道，美軍航空母艦林肯號等多艘主力航艦「近期」雲集印度太平洋地區，大陸軍機的上述舉措是否與美軍行動有關，需要觀察。

值得注意的是，中國大陸軍方1月20日表示，美軍伯克級神盾飛彈驅逐艦「本福特」（USS Benfold）號非法闖入中國西沙領海，南部戰區組織海空兵力跟監，並予以警告驅離。

解放軍南部戰區1月20日表示，「本福德」號未經中國政府批准，「非法闖入中國西沙領海」，侵犯中國主權，因此組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。南部戰區並表示：「我們嚴正要求美方立即停止此類挑釁行徑，否則將承擔由此引發不測事件的嚴重後果。」