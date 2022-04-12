美印防長會晤　美國防長大談中俄威脅

美印首次「2+2對話」舉行，美國防長提及中印對峙與俄烏衝突，也談中國與俄羅斯的威脅，但據美方新聞稿，則未見印度防長對中俄議題的表態。



美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於4月11日在華盛頓五角大樓會見來訪的印度國防部長辛格（Rajnath Singh）。

根據美國國防部官網4月11日發布的新聞稿和相關實錄，奧斯汀在會見辛格時大談「中國威脅」。奧斯汀說：「在整個（印太）地區，中華人民共和國正試圖挑戰和破壞其鄰國的主權。北京正在侵蝕印太地區的安全，從它在你們（中印）邊境的基礎設施建設到它在南海的非法主張，我們將繼續與你們站在一起，捍衛你們的主權利益。」

奧斯汀說，印度是世界上最大的民主國家，印度的領導地位是這種以規則為基礎的國際秩序的核心。

2022年4月11日，美國國防部長奧斯汀（右）在華盛頓五角大樓會見來訪的印度國防部長辛格（左）。（AP）

奧斯汀還談到俄烏衝突，將矛頭指向俄羅斯，「中國並不是唯一一個試圖破壞鄰國安全、以武力改變現狀的國家。俄羅斯對烏克蘭的入侵及其造成的人道主義破壞，公然企圖破壞以我們共同的規則和原則為基礎的國際秩序」。

根據美方的新聞稿，辛格在與奧斯汀會晤時表示，這次會晤和即將舉行的印美「2+2對話」，是印美兩國關係發展的重要里程碑。

辛格說，此次訪問將會讓印美全面戰略夥伴關係邁上新台階，希望這一接觸將有利於加強印美兩國的雙邊關係。

2022年4月11日，美國總統拜登（左一）在華盛頓白宮與印度總理莫迪（屏幕中）進行了視頻會晤。（AP）

據美方新聞稿，並未見辛格提及中國和俄羅斯。

4月11日，美國總統拜登（Joe Biden）和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行視像會晤。據彭博社報道，拜登要求莫迪不要增加俄羅斯的能源進口。