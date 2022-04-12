疫情｜歐盟商會致函促請調整政策　中國：任何防控措施都有代價

中國歐盟商會4月11日致函中國政府指，中國的防疫政策影響很多公司運作，希望中方調整防疫政策後，中國外交部發言人趙立堅4月12日回應指，任何防控措施都會有一些代價，與保護人民生命安全和身體健康相比，這些代價是值得的。



中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）11日致函中國政府，信中提及中國實施的疫情控制措施擾亂歐洲公司的運作。

趙立堅12日在中國外交部記者會回應說，事實證明動態清零總方針符合中國實際情況，路子是對的，效果是好的。他指無論是從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的確診個案數量和死亡的數字看，還是從經濟發展的數據看，中國都是世界上防疫工作最成功的國家之一。

他稱，正是因堅持有力有效的防控措施，中國在保持自身經濟社會發展的同時，為維護全球產業鏈、供應鏈的穩定和世界經濟的增長，作出重要的貢獻。

趙立堅表示，中方動態清零政策和防疫規定，基於科學和專家意見，符合中國實際和世界衛生組織（WHO）指導原則，有力保障在中國居住生活的中外公民生命安全和身體健康，為全球抗擊疫情作出重要貢獻。

趙立堅重申，中國經濟長期向好的基本面沒有變，中國作為全球經濟增長重要引擎的地位沒有變，國際社會對中國經濟的信心沒有變，中方願繼續與各方加強合作，為全球經濟持續復蘇注入動力。