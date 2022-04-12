普京警告西方孤立俄羅斯必敗　宣布俄將恢復登月計劃

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）視察俄遠東的東方航天發射場，警告西方孤立俄羅斯的企圖將會失敗，並宣佈俄羅斯將恢復登月計劃。



俄羅斯總統普京4月12日飛往俄羅斯遠東地區的阿穆爾州，與到訪的白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）舉行會談。

據俄羅斯衛星通訊社報道，普京與白羅斯總統盧卡申科12日一同視察了俄羅斯阿穆爾州的東方航天發射場。

英媒報道，普京警告西方指，孤立莫斯科的企圖將會失敗，他指蘇聯太空計劃的成功，證明俄羅斯可以在艱難條件下取得驚人飛躍。

根據俄羅斯國家電視台，普京在講話中說：「制裁是全面的，孤立是徹底的，但蘇聯仍然是第一個進入太空的國家。我們不打算被孤立。在現代世界，嚴重孤立任何人是不可能的，尤其是像俄羅斯這樣的大國。」

普京還說，俄羅斯將與那些有意願的夥伴國家開展合作。

據俄羅斯衛星通訊社報道，普京12日在宇航節向東方航天發射場工作人員發表講話時表示，俄羅斯將恢復登月計劃。普京強調，俄羅斯將執行所有既定太空計劃，雖然有外部勢力試圖阻止俄羅斯前進。

普京在太空人頒獎儀式上表示：「我們將繼續打造新一代飛船和太空核能技術，我們在這方面無疑有着非常好的儲備和絕對明顯的優勢。我們將恢復登月計劃。」