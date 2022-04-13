澳洲部長出訪所羅門群島　討論中國與所羅門安全協議

中國與所羅門群島簽署安全合作協議後，澳洲國際發展和太平洋事務部長薩撒加（Zed Seselja）4月12日緊急出訪所羅門群島，為阻止中所兩國協議作「最後遊說」。



據《悉尼先驅晨報》4月12日報道，薩撒加4月12日啟程前往所羅門群島首都霍尼亞拉，為反對中所達成新的安全協議進行最後的遊說。在澳洲政府已經進入大選前的看守模式情況下，薩撒加此次訪問反映出澳洲、美國和新西蘭對上述協議深感焦慮。所羅門群島和中國上3月宣布協議的相關消息後，美澳新都對此感到驚訝。

有批評意見認為，澳洲政府應對該協議措施不及時，反應太慢。對此，薩撒加辯解稱，澳洲政府一直在與所羅門群島政府進行直接接觸。「所羅門群島是我們太平洋大家庭的重要成員，我們尊重所羅門群島就其國家安全做出主權決定的權利。」

值得一提的是，薩撒加並非中所簽署安全合作協議後，首位訪問所羅門群島的澳洲官員。澳洲秘密情報局局長西蒙（Paul Simon）和澳洲國家情報辦公室主任希勒（Andrew Shearer）4月6日訪問了所羅門群島，與所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）討論了中所安全合作協議。

新西蘭廣播電台注意到，索加瓦雷辦公室發表的聲明中沒有任何跡象表明所政府有軟化立場或放棄協議的跡象。所方聲明進一步表明，中國仍是所澳兩國的重要貿易夥伴，所羅門群島政府「不準備放棄與更多國家達成安全合作協議的努力」。

中國外交部發言人汪文斌3月31日證實，中國和所羅門群島已經草簽了安全合作協議，同時強調雙方合作不具有軍事性質。所羅門群島總理索加瓦雷也表示，中國不會設立軍事基地，批評其他國家對所羅門群島與中國進行安全談判強烈反應是「非常侮辱性的」。