澳媒報道中國國企文件：2020年提出所羅門群島建設解放軍基建構思

所羅門群島擬與中國簽訂安全條約引起外界注意，中國否認有意於該國興建軍事基地；但澳洲媒體掌握一份來自中國國企的文件，顯示2020年就曾提出於所羅門群島推動解放軍基礎設施的構想。



澳洲天空新聞（Sky News Australia）6日稱一份由中航國際成套設備有限公司（AVIC-INTL）總經理錢榮署名，收件人為所羅門群島伊沙貝爾省（Isabel）前省長Leslie Kikolo的文件中，提到於所羅門群島推動解放軍基礎設施的構思。

報道內文中展示這份文件的照片，文件標題顯示此文件來自中航國際成套設備的「合同意向書」（letter of intent），日期為2020年9月29日。

意向書內文稱中航國際成套設備有意於伊沙貝爾省承租一片土地75年，以便推動中國解放軍海軍基礎設施工程。

中航國際總經理錢榮提到，在展開有關工程之前，中國將會協助所羅門群島推動基建、教育和體育發展。錢榮又提到，中航國際成套設備將協助所羅門群島提升教育水平和加強與中國的軍事合作。

中國及所羅門群島迄今未公開交代有關內容。

中國駐索國大使館網站5日發布新聞稿指出，有關中國有意在索國興建軍事基地的報道為「少數別有用心的人散布此類假消息，完全是出於政治目的」。另外，所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）辦公室於1日稱，兩國擬簽訂的安全條約內容並不包括中國於所羅門群島建立軍事基地。

4月7日，中國外交部發言人趙立堅表示，「我們近來已經多次就中所之間的安全合作介紹情況、闡明立場。至於你提到的澳大利亞個別媒體的報道，他們這是無端攻擊抹黑中方，蓄意製造地區緊張局勢。這充分暴露出他們的冷戰思維和意識形態偏見。中方對此堅決反對。」

英媒於3月24日報道指所羅門群島擬與中國簽訂一份安全條約，允許中國解放軍在所羅門群島部署；消息傳出引起澳洲及鄰近地區注意，稱擔心這個合作將會對區域安全構成衝擊。