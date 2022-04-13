普京稱烏克蘭偏離共識致談判陷僵局　烏代表團團長否認

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）稱烏克蘭方面偏離俄烏雙方在伊斯坦堡談判期間達成的共識，雙方談判陷於僵局，俄烏談判烏克蘭代表團團長阿拉哈米亞（Davyd Arakhamia）予以否認。



俄烏談判烏克蘭代表團團長阿拉哈米亞，在4月12於社交媒體稱，關於烏克蘭安全保障協議的談判繼續在線進行，烏方仍然堅持伊斯坦堡公報，並沒有改變其立場。

阿拉哈米亞表示，唯一的區別是，烏方不考慮伊斯坦堡公報中沒有包括的其他問題，這可能導致對談判進程現狀產生誤解。

中國中央電視台同日報道，俄羅斯總統普京當日在結束與白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）近3小時的會談後的記者會上表示，烏克蘭方面已經偏離了俄烏雙方在伊斯坦堡談判期間達成的共識，陷入僵局。普京同時批評烏克蘭已成為「反俄橋頭堡」，為確保俄羅斯的國家安全，俄方會繼續軍事行動。

阿拉哈米亞當地時間4月2日接受媒體採訪時曾表示，烏克蘭與俄羅斯已接近達成協議，但是在克里米亞問題上仍存在分歧。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）早前曾指責，烏克蘭對已達成的重要條款出爾反爾。拉夫羅夫稱，烏克蘭談判代表4月6日提交的協議草案「偏離了伊斯坦堡會議上確定的重要條款」。

俄方一直聲稱烏克蘭受美方控制，在俄烏談判中沒有自主權。不過美國一直表示沒有參與談判進程，也沒有向烏克蘭施壓要求其接受或拒絕具體讓步。