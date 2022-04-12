烏克蘭危機︱柴可夫斯基故居遭俄軍重創　遺址曾象徵俄烏文化連結

俄羅斯對烏克蘭的戰爭，對烏克蘭多處文化古蹟造成極大破壞。據報與俄羅斯作曲家柴可夫斯基有關的烏克蘭文化遺址，已被俄羅斯軍隊破壞。



被炮轟重創的柴可夫斯基在烏克蘭故居，圖片由Øleg Demianenko攝影。

受破壞的柴可夫斯基（1840-1893）文化遺址，是他 24歲（1864年）時曾住在烏克蘭東北部Trostyanets的一棟別墅，別墅建築獨特之處在於被稱為圓形庭院，建於 1749 年的城堡式結構，柴可夫斯基在這兒創作了人生第一部交響樂作品——序曲《風暴》（The Storm, Op. 76），並曾形容這兒是他的家。別墅所在地段在十九世紀是俄羅斯帝國的領地，蘇聯時代一度淪為廢墟，烏克蘭立國後把別墅所處地段改建為柴可夫斯基博物館、旁邊有一所柴可夫斯基兒童音樂學校、和立有他紀念碑的公園，幾年前由歐盟提供撥款而重建，並每年在此地舉辦柴可夫斯基音樂節來慶祝與俄國的文化聯繫。

烏克蘭柴可夫斯基博物館，前身為柴可夫斯基故居。(Wikimedia Commons)

昔日於遺址舉辦的柴可夫斯基音樂節，慶祝烏俄兩國的文化聯繫。(@Чайковський FEST/Facebook)

據報俄軍於 3 月 1 日佔領該市，烏軍與俄軍激戰後於3月26日收復該市，卻已發現這座文化遺址已成廢墟，其中歷史博物館的門被打破，藏品部份被損壞，但具特色的圓形庭院卻倖存下來，公園紀念碑亦得以倖存，但到處都是彈片，有待對其進行檢查。

烏克蘭居民貼出遭破壞的柴可夫斯基故居的前後照。(@Olena Butenko/Facebook)

不少當地團體和烏克蘭居民在 Facebook 上發布了對遺址受損的照片或短片，不少人對俄羅斯軍隊攻擊柴可夫斯基的遺址表示震驚和憤怒。其中一名女士發文表示，是時候打破過去對俄羅斯文化的崇敬以及與俄羅斯文化人物與他們所在地區的任何聯繫，她貼上一張芭蕾舞女演員的照片，寄寓跳過標有「俄羅斯文化」的廢墟。

柴可夫斯基是俄羅斯國寶級音樂家，上年東京奧運俄羅斯因禁藥問題被禁止參加，運動員只能用「ROC」（俄羅斯奧委會）的名義參加東京奧運，得奬時只能播柴可夫斯基的《第一鋼琴協奏曲》（Piano Concerto No.1）來取代國歌。但這位與烏克蘭關係深厚的音樂家，在俄羅斯向烏克蘭開戰而被制裁時，卻遭數個樂團拒絕演奏他的樂曲。

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