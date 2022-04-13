烏克蘭親俄反對派政治領袖逃脫失敗

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）4月12日在社交平台留言，稱安全部門進行特殊任務，並公開親俄的烏克蘭寡頭兼反對派國會議員梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）被扣押照片。當局其後證實有關消息，指烏方當局重新拘押了此前從軟禁中脫逃的梅德韋丘克。



《衛報》指，梅德韋丘克是烏克蘭最大在野黨平台—為了生活（Opposition Platform - For Life）領袖，該政治組織立場親俄。

Zelensky's official telegram account announces that SBU caught the fugitive oligarch and Putin's close friend Viktor Medvedchuk. Camouflage and all. pic.twitter.com/DkWa5xlOEq — Christo Grozev (@christogrozev) April 12, 2022

澤連斯基3月下令封殺該黨，當局亦曾於2月底下令將梅德韋丘克軟禁，惟他在俄軍入侵烏克蘭第三天逃脫，之後一直下落不明，直到現在再次落入烏方手中時，梅德韋丘克據報喬裝烏克蘭軍裝。

梅德韋丘克與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）關係極為友好，後者更是梅德韋丘克女兒的契爺。