烏克蘭｜俄軍坦克為何戰損特別高　英媒分析箇中原因

俄烏戰事持續至今，俄羅斯攻勢一度受挫。在戰場上可以看見很多俄羅斯的坦克遺留在戰場上，大部分不是被摧毀，就是因各種原因無法動彈被遺棄。英國廣播公司（BBC）嘗試分析箇中原因。



烏克蘭方面聲稱，俄羅斯損失了680多輛的坦克；一個來自分析戰區照片估算的軍事情報網Oryx指出，俄羅斯損失了460多輛坦克。而根據蘭德公司和 IISS（國際戰略研究所）數據，俄羅斯在衝突開始時擁有約 2,700 輛主戰坦克。

儘管無法得確切損失數字，但俄軍在戰爭中的戰損可謂超出預期。

圖為4月6日，俄羅斯布查鎮上被遺棄的多輛俄羅斯戰車和坦克。（AP）

BBC分析指出，這是由於俄羅斯的戰術缺憾與烏克蘭使用的武裝所致。俄羅斯使用的，是稱為營級戰術群（BTG）的戰術，特色是利用坦克、步兵和大砲組成的獨立作戰單位。因俄羅斯無法出動大量的步兵，使用此戰術可以使用較多的戰車，組成強大戰鬥力的單位。

BTG設計是透過大量火力，進行快速進攻，但如此的部署步兵部隊相對較少，導致縱隊容易遭到敵軍報復。BBC引述聖安德魯斯大學（St Andrews University）戰略研究教授奧布賴恩（Phillips O'Brien）表示，BTG使俄軍像一個出色的右勾拳但玻璃下巴的拳擊手。

歐美先進反坦克武器

烏克蘭正在使用的武器，有相當一部分來自歐美國家的支援。美國在衝突開始時向烏克蘭提供了 2,000 枚標槍反坦克導彈，在開戰後又送出了 2,000 枚。英國亦提供了最少 3,600 枚新一代輕型反坦克武器導彈（NLAW）。

這些導彈被設計成會以更高的拋物線路徑，在坦克頂部爆炸。很多坦克會設計成把防禦力堆疊在前方及兩旁，但頂部防禦力較弱，歐美的反坦克導彈可輕易對俄軍坦克造成傷害。

美國另外向烏克蘭提供了彈簧刀反彈克無人機，讓烏軍可以遙距控制無人機，再俯衝攻擊俄軍坦克，造成致命傷害。

圖為4月5日，烏克蘭安德里伊夫卡，一架被遺棄的俄軍坦克。（AP）

另外，俄軍的後勤不足，士兵訓練質素和士氣也造成了影響。一些坦克是因為燃料不足而廢棄，有些是因駕駛坦克的因駕駛技術問題而被卡在橋底，部分被卡在春天的泥濘路上，無法動彈而放棄。

英國皇家聯合研究所（RUSI）研究員雷諾茲（Nick Reynolds）表示，俄羅斯的地面部隊由許多應徵入伍的新兵組成，使得他們以世界標準來說，僅是一支由低至中等質量的戰鬥隊伍。