美國報告：美軍艦2021年在中國附近水域「自由航行」減少

五角大樓最新年度報告稱，在2021財政年度，美國軍艦在中國附近水域「航行自由」行動比前一年減少。



據美國《海軍時報》4月5日報道，根據五角大樓最新發布的「航行自由年度報告」，美國軍方在2021財政年度在爭議海域進行的「航行自由」行動有所增加，但在中國所主張水域的「航行自由」有所減少。

根據報告，在2021財政年度，美國軍艦在26個國家的「過度主張」水域進行了37次「航行自由」行動，比2020財政年度明顯增加。2020財政年度，美國軍艦對19個國家的爭議水域進行了28次「航行自由」行動。

圖為美國國防部新聞發言人柯比（John Kirby）2022年4月11日舉行記者會（Getty）

報道指出，雖然在五角大樓這份最新報告中，中國的領土主張最具挑戰性，但五角大樓公布的最新數據稱，美國軍艦對中國所主張水域進行了5次「航行自由」行動，低於2020財政年度的7次。

該報告稱，中國在南海與東海的主權聲索佔據了美國海軍「航行自由」清單的最大部分，其次是針對俄羅斯與伊朗。報告也指出，美國軍艦也對印度、意大利、日本、韓國等美國長期盟友的「過度」主張進行了挑戰。

針對美國軍艦多次在南海等水域開展「航行自由」行動，中國外交部發言人之前多次指出，美國言必稱維護南海「航行自由」，不過是美國先進軍機軍艦在南海耀武揚威、尋釁滋事的「橫行自由」罷了。

中方要求美方尊重國際法和國際關係基本準則，停止破壞南海和平穩定、損害地區國家互信合作的錯誤言行。