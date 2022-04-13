澳洲部長訪所羅門群島促其別與中國簽協議　北京：不要挑動對立

中國與所羅門群島草簽安全協議持續引發美澳擔憂，據外媒報道，澳洲部長出訪所羅門群島，促其不要與中國簽協議。中國外交部4月13日回應指，有關國家應秉持客觀理性態度看待，尊重中所兩國主權和自主選擇，不要在島國地區挑動對立。



據英媒報道，澳洲一名部長4月13日會見所羅門群島領導人，要求其不要簽署所羅門群島與中國之間擬議的安全協議，澳洲對此協議表示反對。

儘管即將舉行的澳洲大選使澳洲政府處於「看守」狀態，但國際發展和太平洋事務部長薩撒加（Zed Seselja）在澳洲主要反對黨工黨的支持下訪問了所羅門群島首都霍尼亞拉。

薩撒加在與所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）和其他部長會晤後發表的聲明中稱，「我們恭敬地要求所羅門群島考慮不簽署（與中國的）該協定，並本着區域開放和透明的精神，按照我們區域的安全框架，同太平洋大家庭進行協商。」

中國外交：圖為4月2日，中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會。（Twitter@MFA_China）

中國外交部發言人趙立堅對記者的提問回應指，關於澳洲和所羅門群島關係的事情，不予評論，但強調中國和所羅門群島的安全合作是基於相互平等，互利共贏原則，是兩國主權範圍內的事，符合國際法和國際慣例，有利於所羅門群島社會穩定和長治久安，有利於促進所羅門群島及南太地區的和平穩定與發展。

他稱中所安全合作不針對任何第三方，與所羅門群島同其他國家合作互不衝突，可對地區現有合作機制形成有益的補充，有關國家應該秉持客觀理性態度看待，尊重中所兩國主權和自主選擇，不要在島國地區挑動對立，製造分裂，多做有利於地區和平穩定和發展的事。

社交媒體4月12日流傳一份備忘錄顯示，在2021年11月，霍尼亞拉發生騷亂後，2021年12月，中國政府曾向所羅門群島表示，希望派遣一支由10名中國警察組成的安保隊伍，配備包括狙擊步槍、機關槍和電子監聽設備在內的武器，以保護中國大使館工作人員。

所羅門群島政府4月13日在一份聲明中表示，除了一批中國警方教官使用的仿製武器外，沒有任何中國槍支進入所羅門群島。