澳洲情報局長訪問所羅門　所羅門強調「與所有人為友」政策不變

中國與所羅門群島簽署安全合作協議後，澳洲政府派遣情報高級官員前往所羅門群島，表達對這協議的「深切擔憂」。



新西蘭廣播電台4月7日報道，澳洲秘密情報局局長西蒙（Paul Simon）和澳洲國家情報辦公室主任希勒（Andrew Shearer）訪問了所羅門群島，與所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）討論了中所安全合作協議。

索加瓦雷隨後在所羅門群島政府網站上發表聲明稱，與澳洲派來的「特使」進行了「包容和透明的對話」，在相互尊重的基礎上交換兩國的觀點，並討論了與中國簽署安全合作協議的問題。

索加瓦雷稱相關協議「以國內為重點」，所羅門群島堅持「與所有人為友，不與任何人為敵」的外交政策。澳洲仍然是所羅門群島選擇的合作伙伴，兩國之間的信任關係正得到鞏固。

所羅門群島總理索加瓦雷訪華，中國方面高規格歡迎：

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新西蘭廣播電台報道，索加瓦雷辦公室發表的聲明中沒有跡象顯示所政府有軟化或放棄協議的跡象。

中國外交部發言人汪文斌3月31日證實，中國和所羅門群島已經草簽了安全合作協議，同時強調雙方合作不具有軍事性質。所羅門群島總理索加瓦雷也表示，中國不會設立軍事基地，批評其他國家對所羅門群島與中國進行安全談判強烈反應是「非常侮辱性的」。