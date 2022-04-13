美國稱中國正研發可打擊美衛星的武器　北京：為謀求稱霸製造藉口

美國情報機構稱中國偵察衛星數量正在暴增，中國與俄羅斯正在研發和部署可以攻擊美國衛星的武器。 中國外交部發言人趙立堅對此回應稱，美方反覆渲染所謂「中國和俄羅斯外空威脅」，實質是為美方謀求稱霸外太空製造藉口。



據美國彭博社報道，五角大樓情報機構4月12日發布一份報告稱，中國和俄羅斯在發展各自的情報、監視和偵察太空飛行器艦隊的同時，仍在繼續研發和部署可以攻擊美國衛星的武器。

美國國防情報局表示，「中國擁有多種不同功率水平的陸基激光武器，可以干擾、削弱或損壞衛星，目前中國也有一定能力使用激光系統破壞衛星傳感器；到2020年代中期到後期，中國可能會部署更高功率的系統，將威脅擴大到非光學衛星的結構。」

報告稱，目前中國的情報、監視和偵察衛星數量不斷增加。截至2022年1月份，中國擁有超過250顆衛星，數量僅次於美國。自2018年以來，中國在軌系統幾乎翻了一番。

報道稱，中國人民解放軍擁有並運營着全球大約一半的偵察衛星，其中大多可以監視、跟蹤和瞄準全球範圍內的美軍和盟軍，尤其是在整個印太地區。這些衛星還使解放軍能夠監控潛在的地區閃爆點，包括朝鮮半島、台灣、印度洋和南海。

中國：圖為2022年4月6日，中國外交部發言人趙立堅在北京出席外交部例行記者會。（AP）

4月13日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上對美方這份報告做出回應。

趙立堅稱，美方罔顧事實，反覆渲染所謂「中國和俄羅斯外空威脅」，其實質是為美方自身發展軍力，謀求稱霸外太空製造藉口，也是美方固守冷戰思維，轉嫁自身責任的右翼表現。

趙立堅指出，美國才是外太空安全面臨的最大威脅，美國政府公然將外太空界定為作戰疆域，加快組建外空軍和外空司令部，大力研發部署進攻性外太空武器。

他說，作為擁有上千枚衛星的國家，美國至今仍在密集發射各類衛星，包括軍事偵察衛星，「美國已經成為外空軍控進程的最大障礙」。

趙立堅稱，中方一向倡導和平利用外空，反對外太空武器化和軍備競賽，中國探索外太空是為滿足國家經濟、社會、科技和繁榮和安全等需求，美國政府應該停止鼓譟所謂中國外空威脅論。