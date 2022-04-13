中美關係︱新華社連發六文　指控美國是烏克蘭亂局背後「黑手」

俄烏戰爭持續，各方也對責任誰屬的問題展開爭拗。中國新華社在過去一周發表六篇文章，批評烏克蘭亂局背後的美國「黑手」，文章指控美國既是危機始作俑者，也是當前亂局背後的操控「黑手」，指其是世界亂源。



新華社13日在微信公眾號發文介紹一系列六篇文章的內容，六個重點為批評美國煽風點火挑動俄烏衝突、唯我獨尊破壞國際秩序、趁火打劫不擇手段斂財、橫行霸道揮舞制裁大棒、幕後操縱秘密軍事生物活動，及自詡人權「衛道士」。

在第一點中，文章主張俄烏衝突演變至今是多種因素共同作用的結果，但爆發根源在於冷戰結束後美國長期圍堵和擠壓俄羅斯的安全空間，指美國一方面持續推進北約東擴，不斷挑戰俄安全「紅線」，一方面在烏策動「顏色革命」，搞亂烏政局，破壞俄烏關係。

在第二點，文章批評美國長期奉行唯我獨尊的霸權政策，為維護霸權拉幫結派搞對抗，破壞國際秩序；在第三點，新華社指控美國長期以來在全球通過製造衝突和挑起戰爭收割財富，指其背後推手和「贏家」是美國軍政官員、軍工企業和國會議員組成的利益共同體。

中國外交部發言人趙立堅4月12日曾指責是以美國為首的北約的所作所為，一步步將俄烏矛盾推向火山口。圖為4月2日趙立堅主持例行記者會（Twitter@MFA_China）

在第四點，文章批評美國為維持霸權，頻頻打着「民主」、「人權」、「國家安全」旗號，以單邊制裁肆意打壓其他國家，給相關國家民眾造成深重苦難，指美國此舉嚴重侵犯人權，違反國際法和國際關係基本準則。

至於第五點，新華社指控在俄烏衝突升級以來，俄羅斯多次曝出美國在烏從事軍事生物實驗活動的證據，批評自二戰結束以來，美國在世界範圍內建立大量軍事生物實驗室，特別是在俄羅斯周邊國家，認為美國在海外開展的危險研究已對當地生物安全構成嚴重威脅。

在第六點，文章則指「在世界上不少人看來，美國對於俄烏衝突的立場『散發著偽善的惡臭』」，批評美方煽風點火使烏克蘭危機不斷升級，造成大量平民流離失所，之後「甩鍋」推責，讓歐洲國家承擔接收這些人的主要責任，文章主張「美國自詡人權『衛道士』，實為人權『偽道士』」。

在烏克蘭問題上，中國外交部曾多次指責美國拱火澆油，激化矛盾，包括4月12日發言人趙立堅批評是以美國為首的北約的所作所為，一步步將俄烏矛盾推向火山口。

西方輿論則認為中國政府拒絕批評俄羅斯普京政府的入侵烏克蘭行動。西方多國擔憂中國若援助俄羅斯會削弱對俄制裁的效果，歐盟與美國一再公開要求中國別援助俄羅斯。