新冠肺炎｜美國CDC延長公共交通口罩令至5月初

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有稍為回升迹象，拜登（Joe Biden）政府4月13日宣布延長民眾在公共交通戴口罩令兩週至5月初。



美聯社報道，美國的公共交通口罩令原本在4月18日結束，但美國疾病控制和預防中心（CDC）延長有關規定至5月初。當局指會在這段期間分析Omicron病毒株BA.2亞種對引起嚴重病徵、入院、病歿及公共衛生系統負荷的影響。

負責在飛機、巴士、火車及中轉站執行口罩令的美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）指出，CDC希望推出一個較靈活的口罩政策，以取代現有的全國口罩令。

報道指出，口罩令是美國其中一個最明顯但可能最具爭議的防疫措施，當地曾經發生多宗在飛機上乘客就戴口罩所引起的糾紛。

受到Omicron病毒更具傳染力的BA.2亞種影響，美國的確診個案在最近數週稍為回升，由平均每日2.5萬宗，增至目前的3萬宗以上，惟不少在家中檢測的敆案可能沒有呈報衛生部門，因此實際數字可能更高。

有意見認為，美國多個州份撤銷在食肆、商店及室內場所的口罩令，當地的確診個案比1月中的高峰明確回落，因此質疑延長公共交通口罩令的成效。