新冠肺炎│研究指Omicron引發症狀時間較短　接種加強劑後更顯著

英國研究發現，與Delta變種相比，新冠病毒Omicron變種感染後出現的症狀平均時間少了兩天左右。這亦意味傳染期可能較短，有助政府制定公共衛生指南。



英國倫敦國王學院（King's College London）研究團隊利用疫情追蹤的應用程式「Zoe COVID」分析數據，比較2021年6月及2021年12月的疫情感染數據。在6月患者感染的都是Delta變種，12月則是Omicron變種。

圖為3月30日，美國加州長灘，一間疫苗接種中心外，有完成接種的人正在離開。（AP）

研究團隊從中每組找出5000名的患者進行比較，在年齡、性別、接種狀況等情況相近下，Omicron患者出症狀的平均時間較短，若已接種3劑疫苗的分別會更明顯。

已接種兩劑疫苗的患者，Delta的症狀持續平均時間為9.6天，Omicron的則縮短至8.3天；已接種3劑疫苗的患者，Delta的症狀持續平均時間為7.7天，Omicron的則縮短至4.4天，平均時間比只接種兩劑更短。

研究指出，出現症狀時間較短，也可能代表傳染期較短，有助政府制定公共衛生指南。研究亦指出接種加強劑後，可有助進一步減少感染症狀持續時間，讓患者更快康復，在Omicron變種病毒上同樣顯著。