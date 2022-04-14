杜魯多稱俄種族滅絕論完全正確　法德迴避

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）4月13日就美國總統拜登（Joe Biden）指責俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在烏克蘭實施種族滅絕表示歡迎並稱這完全正確。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）對此避而不談，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則說，俄羅斯與烏克蘭情同兄弟，要小心謹慎種族滅絕一詞。



根據法媒，杜魯多在魁北克（Quebec）會見傳媒期間稱：「在針對俄羅斯和普京的所作所為方面，愈來愈多人使用種族滅絕一詞來形容，我認為這完全正確」。

馬克龍接受法國第2電視台（France 2）採訪時談及拜登這一言論說：「俄羅斯片面展開這場最殘暴的戰爭，而且如今已確定俄軍犯下戰爭罪行，有必要找到那些犯罪者，把他們繩之於法。」

他還表示，不太確信升高口舌之爭有助達成終止戰爭和重建和平的目標，又說烏克蘭人和俄羅斯人是兄弟民族，當前使用種族滅絕一詞最好小心謹慎。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）回應：「這樣的事對我們來說非常痛苦，所以我一定會盡全力和他（馬克龍）討論此事。」

朔爾茨接受英國廣播公司（BBC）採訪時亦講到俄烏議題，稱烏克蘭存在戰爭罪行，但未有提及種族滅絕。