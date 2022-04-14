戴琪：中國貿易挑戰遠超俄羅斯危機

撰文：王忠會
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美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，從長期來看，中國在貿易問題上對美國構成的挑戰，遠超今天的俄羅斯危機。

據美國《名利場》雜誌網站4月12日報道，美國貿易代表戴琪對美國眾議院議員稱，在美中貿易承受更多壓力的當下，美國對與中國展開貿易談判的「善意努力」可能已經「到達極限」。

戴琪稱，她主張美國應儘快採取行動，避免讓中國取得主導權。

戴琪說：「對於美國來說，走一條真正具有戰略意義、經過深思熟慮的道路，並實現我們希望與中國建立的一種關係，是至關重要的，我們需要對此加以關注。」

戴琪提醒說：「中國將對我們經濟產生的影響，遠超我們今天面臨的俄羅斯問題。」

在西方國家加大對俄羅斯制裁力度的背景下，美國開始擔心，中國是否會成為向俄羅斯提供財政和物資支持的「生命線」，這也給美中貿易關係帶來額外的壓力。

戴琪認為，俄烏戰爭的意義在於，美國必須在發揮領導作用的同時，與盟友和朋友互相協調應對，「當我們與他人合作時，我們會更加有效」。

戴琪主張，美國應該在對華策略上「保持清醒」，要有策略，不要陷入「過於情緒化的狀態」，避免讓中國取得主導權。

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